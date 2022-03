Radolfzell vor 4 Stunden Autofahrer mit über ein Promille unterwegs Ein 19-Jähriger musste bei einer Polizeikontrolle wegen des Alkoholkonsums seinen Führerschein abgeben.

Das Blaulicht an einem Polizeiauto am 11.09.2014 in Frankfurt (Oder), Brandenburg. (Symbolbild) | Bild: Patrick Pleul / dpa