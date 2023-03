An der Anschlussstelle Radolfzell an die B33 hat es am Dienstagvormittag gekracht. Laut Information der Polizei soll sich ein Fahrzeug überschlagen haben. Die Straße war beidseitig voll gesperrt, eine Fahrspur ist gegen 11 Uhr wieder freigegeben worden. Es hat sich ein langer Stau gebildet.

Wie die Polizei weiter mitteilt, soll sich der Fahrer bereits aus dem Unfallauto befreit haben können. Ein Rettungswagen ist dennoch gerufen worden. Das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug muss abgeschleppt werden.