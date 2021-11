Weil es von alleine plötzlich los rollte, wurde ein Auto am Sonntagabend stark beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, habe sich das Fahrzeug völlig überraschend selbstständig gemacht, als der Besitzer es gerade belud. Auf einem abschüssigen Bereich in der Sonnenhalde habe sich das 18 Jahre alte Auto in der Folge in einer Grundstücksummauerung verkeilt. Die Feuerwehr sei mit zehn Einsatzkräften angerückt und habe das Fahrzeug bergen müssen. Es sei danach nicht mehr fahrbereit gewesen und abgeschleppt worden. Die Polizei geht von einem Schaden in Höhe von 4000 Euro an der Mauer und am Auto aus.