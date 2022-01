In einer Tiefgarage in der Kasernenstraße nahe der Abzweigung zur Hohenstoffelnstraße haben unbekannte Täter ein Auto rundum mit schwarzer Farbe beschmiert.

Wie die Polizei mitteilt, sei das Auto im Zeitraum von Donnerstag, 13 Uhr, bis Freitag, 9 Uhr, in der Tiefgarage abgestellt gewesen. Durch die Farbschmierereien entstand an dem Wagen ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Radolfzell (0 77 32) 95 06 60 entgegen.