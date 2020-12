von pm/nf

Die Ratoldus Gemeinschaftsschule bekommt vom Land Baden-Württemberg im Rahmen des Landeswettbewerbs „Effizienzpreis Bauen und Modernisieren 2020“ eine Auszeichnung für ihren energieeffizienten Neubau. Wie die Landtagsabgeordnete Nese Erikli in einer Pressemitteilung mitteilt, freue sie sich über die Zuwendung: „Das Land belohnt den energieeffizienten Neubau an der Ratoldusschule und zeigt damit, welch hohen Stellenwert ökologisches und energieeffizientes Bauen in Baden-Württemberg einnimmt. Nachhaltiges Bauen ist ein wichtiger Teil der Energiewende, die unabdingbar ist, um die Klimakrise aufzuhalten. Ich selbst konnte mir bereits mehrfach bei meinen Gesprächen vor Ort von dem Gebäude ein Bild machen.“

Energieeffizienz als Klimaschutz

Der Neubau wird mit der Prämierungsstufe Silber in der Kategorie „Neubau öffentliche Gebäude/Verwaltungsgebäude“ ausgezeichnet und bekommt damit 6000 Euro Preisgeld. Im Rahmen des Landeswettbewerbs „Effizienzpreis Bauen und Modernisieren 2020“ werden Projekte ausgezeichnet, die zeigen, dass besonders energieeffiziente Gebäude im Bestand und im Neubau machbar sind.

Der Gebäudesektor, so heißt es in Eriklis Pressemitteilung, verursache einen hohen Anteil der CO2-Emissionen im Land. Um die Klimaschutzziele zu erreichen, sei es daher unabdingbar, Gebäude künftig klimafreundlicher zu machen.

Der berechnete Energiestandard der neue Gebäude ist passivhausähnlich

In diesem Jahr nahmen insgesamt 71 Projekte an dem Landeswettbewerb teil. Die Auszeichnung ist mit Preisgeldern von insgesamt 102.000 Euro dotiert.

Der zweigeschossige Hauptbau und die eingeschossige Mensa der neuen Gebäude für die Gemeinschaftsschule Ratoldusschule wurden als Massivholzkonstruktion ausgebildet. Die Fassade wurde als vertikal vorgehängte Glasfassade mit integrierter Verschattung realisiert. Die Fassade der Mensa besteht aus einer Pfosten-Riegel-Konstruktion und dreifacher Verglasung. Der berechnete Energiestandard der neue Gebäude ist passivhausähnlich. Die Architekten waren Fredi D‘Aloisio und Helmut Dury.