von Gerald Jarausch

Karola Rösch ist für viele in Radolfzell so etwas wie das Gesicht des Handsportclubs (HSC). Sie wurde jetzt mit dem SPD-Bürgerpreis für ihr außerordentliches ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet.

Der SPD-Bürgerpreis Seit 1998 vergibt der Ortsverein der SPD einen Bürgerpreis an Menschen beziehungsweise an Organisationen, die sich in besonderer Weise durch ihr Engagement vor Ort verdient gemacht haben. Der Preis ist anlässlich der 150-Jahrfeierlichkeiten in Erinnerung an die deutsche Revolution von 1848 gestiftet worden. Es soll damit auch die Bedeutung demokratischer Traditionen für das Zusammenleben in der Kommune betont werden.

Der Preis soll nicht nur die Geehrte selbst auszeichnen, sondern generell das ehrenamtliche und gesellschaftliche Wirken von Menschen in den Vordergrund rücken.

„Es war höchste Zeit“

Oberbürgermeister Martin Staab, der es sich nicht nehmen ließ, zu dem Anlass an der alten Konzertmuschel auf der Mettnau zu kommen, lobte die vielen freiwilligen Tätigkeiten von Karola Rösch ausdrücklich: „Wir sind stolz solche Menschen in Radolfzell zu haben“, sagte er. „Es war höchste Zeit Sie auszuzeichnen“. So sah es auch Laudatorin Anne Meßmer, die die vielfältigen Tätigkeiten von Karola Rösch in den vergangenen Jahren skizzierte.

Im Sportverein des HSC ist die Bürgerpreisträgerin so etwas wie der Tausendsassa. Offiziell trägt sie drei Titel – 2. Kassiererin, Leiterin der Geschäftsstelle und Familienbeauftragte. Faktisch aber ist sie darüber hinaus noch viel mehr: Sie ist Übungsleiterin, Schiedsrichterin, wäscht Trikots, kümmert sich um das Vereinsheim, plant Veranstaltungen, verwaltet die Internetauftritt, wirbt im Mitglieder und Sponsoren und, und, und.

„Fast alle Aufgaben“

„Uns beschlich im Vorfeld das Gefühl, dass fast alle Aufgaben eines Sportvereins von Karola Rösch übernommen oder zumindest gemanagt werden“, fasste Anne Meßmer zusammen. Vor allem aber wurde ihr ganz persönliches Wirken gelobt.

Denn bei der Weitergabe ihrer sportlichen Fähigkeiten an die Kinder und Jugendlichen – über die Jahre waren es rund 300 – vermittelt Karola Rösch weit mehr als dies. „Mit ihrer Herzlichkeit, ihrem Verantwortungsgefühl, ihrer Verbindlichkeit, ihrer freundlichen Strenge und dem Vorleben einer immensen Lebensfreude wird das Handballtraining zu einer ganzheitlichen Persönlichkeitsschulung für die Kleinen“, befand die Laudatorin.

„Wie macht sie das alles?“

Über den HSC hinaus ist Karola Rösch auch noch anderweitig tätig. An der Ratoldusschule leitet sie eine Handball-AG, sie ist im Vorstand der Familienverbandes Radolfzell-Konstanz und managt scheinbar ganz nebenbei noch Arbeit, Familienleben und Freizeit. „Wie macht sie das alles?“, fragte Anne Meßmer daher.

Vor allem macht sie es besonders gut. Insbesondere die positive Art und ihr großer Optimismus steckt ihr Umfeld permanent an. „Sie ist ein positiver und immer gut gelaunter Mensch. Karolas Glas ist immer halb voll“, stellte sie in ihrer Rede fest.

16 Millionen Bürger im Ehrenamt

Dieses nachhaltige Wirken wollte die SPD mit ihrer Preisvergabe ausdrücklich auszeichnen. Und gleichzeitig den gesellschaftlichen Stellenwert aller 16 Millionen Bürger, die sich freiwillig und kostenlos in Vereinen und anderen Institutionen engagieren, würdigen.

„Genau das ist es, was wir uns wünschen – mehr Menschen wie sie. Menschen, die sich engagiert für die Gesellschaft einsetzen. Menschen, die so positiv und gut gelaunt und scheinbar mühelos das gesellschaftliche Leben gestalten – zur Freude aller“, sagte Anne Meßmer abschließend.