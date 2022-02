In einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Regiment-Piemont-Straße wurde am Dienstag kurz nach 17 Uhr ein ausgelöster Haushaltsrauchmelder gemeldet, informiert die Feuerwehr Radolfzell.

Da die Bewohner nicht öffneten und ein Brand nicht auszuschließen war, rückte die Radolfzeller Feuerwehr mit fünf Fahrzeugen und 19 Einsatzkräften aus. Durch ein gekipptes Fenster konnte die Wohnung betreten werden. Ein Brand sei nicht festgestellt worden.

Warum der Rauchmelder ausgelöst hatte, sei nach Angaben der Feuerwehr nicht bekannt. Die Feuerwehrleute konnten daher kurze Zeit später ohne weitere Maßnahmen wieder abrücken.