In Folge einer Auseinandersetzung hat sich am Samstagabend ein 60-Jähriger verletzt. Wie die Polizei mitteilt, war der Rennradfahrer gegen 18 Uhr auf der Ratoldusstraße in Richtung Böhringer Straße unterwegs. An einer Engstelle sei ihm eine 18-jährige Autofahrerin in einem Renault Twingo entgegengekommen. Ohne dem Radfahrer Vorrang zu gewähren, sei die junge Frau zwischen einem geparkten Auto und dem Radfahrer entlanggefahren. Daraufhin habe der 60-Jährige gegen die Fahrerscheibe des Twingo geschlagen.

In der Folge habe die junge Frau gewendet und den Radfahrer verfolgt. Im Bereich der Kreuzung zur Böhringer Straße habe sie den Mann schließlich überholt und geschnitten. Als ihr 17-jähriger Beifahrer während der Fahrt schließlich die Tür geöffnet habe, sei der Radfahrer gestürzt und habe sich verletzt. Ein Rettungswagen sei nicht nötig gewesen, am Rennrad sei ein geringer Schaden entstanden.