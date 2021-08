Biologe Rainer Bretthauer erklärt, wann und wie es zu einer Mückenplage am See kommen kann und wann nicht. Dieses Jahr habe es zwar Hochwasser gegeben, aber den Mücken war es schlicht zu kalt.

Sommer und See bedeutet auch Summen und Jucken: Denn sobald die Temperaturen steigen und sich Touristen und Einheimische eigentlich gerne ungestört in Cafés, Strandbädern oder auf Spaziergängen am Wasser aufhalten wollen, sind auch die Schnaken