Immobilien stehen seit Jahren bei der langfristigen Finanzplanung hoch im Kurs. Das gilt für Eigentumswohnungen gleichermaßen wie für Einfamilienhäuser. Doch im Zusammenleben mit anderen Menschen und durch andere Entwicklungen können sich unter Umständen vielfältige Probleme ergeben, die sich auf den Wert einer Immobilie auswirken können. So befürchteten Anwohner unter anderem bei dem geplanten Mobilfunkmast im Böhringer Gewerbegebiet Kabisländer-Brühlwiesen Wertverlust ihrer Grundstücke und auch bei der Diskussion um eine Änderung des Bebauungsplans Bruderhof im Öhninger Ortsteil Schienen wurde diese Sorge geäußert.

So schätzt ein Makler die Lage ein

Teilweise liegt die Wertminderung tatsächlich sogar nur in den Augen des Betrachters, wie Bernd Wackershauser, Immobilienhändler aus Radolfzell, aus seinem Berufsalltag weiß: „Wenn ein Eigentümer eine Beeinträchtigung wahrnimmt, dann ist das sicherlich ein Faktor, der sich auf den Wert seiner Immobilie auswirkt“, sagt er. Gleichzeitig ist dem Makler bewusst, dass viele Dinge tatsächlich erduldet werden müssen, ohne das man eine rechtliche Handhabe hat, dagegen vorzugehen. Wen zum Beispiel die laufende Luft-Wärme-Pumpe des Nachbarn nervt, der hat nur sehr beschränkte Möglichkeiten, dagegen vorzugehen. Immerhin gibt es für solche Fälle ein Dezibel-Wert, der nicht überschritten werden darf.

Was passiert bei klassischen Nachbarstreitigkeiten?

Ob eine rechtliche Auseinandersetzung auf eine Wertminderung des Objekts überhaupt Sinn macht, das muss im Einzelfall geklärt werden. Wer zum Beispiel in einer Ortsrandlage gebaut hat, darf nicht davon ausgehen, dass das immer so bleibt. „Es gibt kein Recht auf Nichtbebauung“, fasst Rechtsanwalt Steffen Künzler, das als Geschäftsführer von Haus und Grund Stockach-Radolfzell seine Klienten betreut, die Sachlage zusammen. Auch eine neu gebaute Straße, die Sackgasse, die zu einer Durchgangsstraße wird und so für mehr Lärm im Umfeld führt, sei kein Anlass vor Gericht zu ziehen. Zumindest nicht erfolgreich.

Die Immobilienpreise Während man manche Umstände einer Wertminderung rechtlich klären kann, sind andere nur schwer oder gar nicht beeinflussbar. So sinken die Immobilienpreise derzeit wieder nach einem jahrelangen Höhenflug, weil die steigenden Zinsen für viele Bauherren schlichtweg nicht bezahlbar sind. Der Markt reagiert auf so einen Nachfrageknick dann mit Preisnachlässen. (ja)

Klassische Streitigkeiten unter Nachbarn sind laut Künzler ebenfalls kein Grund für eine Marktwertminderung, wie er erklärt: „Der Nachbar, der lärmt oder grillt, dem kann ich rechtlich begegnen. Solche Dinge haben keinen Einfluss auf den Verkehrswert einer Immobilie. Sie sind nicht einmal ein Umstand, auf den ich beim Verkauf verweisen muss“, sagt der Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht.

Eine Auswirkung auf den tatsächlich zu erzielenden Verkaufswert können solche Umstände aber sehr wohl haben, wie Bernd Wackershauser aus seiner Erfahrung weiß: „Wenn der Nachbar zum Beispiel Tiere hält oder alte Autos auf dem Gelände stehen, ein Gebäude verfällt, dann sind das alles Faktoren, die wir bei einer Ermittlung aufnehmen“, verrät er. Eindeutig wiederum sei die Sachlage im Fall einer Situation, wo dem Immobilieninhaber durch den Bau oder die Veränderung eines Gebäudes die Seesicht genommen wird. Dort könne man eindeutig von einer Wertminderung ausgehen.

„Das Querulantentum nimmt nicht zu“

Während die Bereitschaft, gegensätzliche Ansichten vermehrt vor Gericht auszutragen, tendenziell zunehme, kann Rechtsanwalt Steffen Künzler für den Immobilienbereich keine erkennbare Zunahme gerichtlicher Auseinandersetzungen erkennen, wie er sagt: „Aus meiner 20-jährigen Erfahrung kann ich sagen, dass es diese Streitigkeiten immer gegeben hat. Das Querulantentum nimmt nicht zu“, befindet er. Was aus seiner Sicht mehr geworden ist, seien Verfahren, in denen es um Mängel am Bau oder Widersprüche geht. Die sind nach seiner Ansicht aber der Tatsache geschuldet, dass „in den vergangenen Jahren einfach viel gebaut wurde“, wie er feststellt.