Radolfzell vor 3 Stunden Aufmerksame Zeugin verhindert Unfallflucht Eine Zeugin beobachtete einen Autofahrer dabei, wie er ein geparktes Auto beschädigte und anschließend davon fuhr. Sie notierte sich das Kennzeichen und gab die Information an die Polizei weiter.

Das Blaulicht an einem Polizeiauto am 11.09.2014 in Frankfurt (Oder), Brandenburg. (Symbolbild) | Bild: Patrick Pleul / dpa