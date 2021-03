von Gerald Jarausch

Mit drei Bodenaufklebern in der Radolfzeller Innenstadt machen derzeit die Initiative „Demokratie leben“ und die Stadt Radolfzell auf Rassismus im Alltag aufmerksam. „Es ist wichtig, dass immer wieder darauf hingewiesen wird“, erkärte Bürgermeisterin Monika Laule die Hintergründe.

Die etwa 80 mal 60 Zentimeter großen Aufkleber finden sich auf dem Seetorplatz, dem René-Moustellon-Platz und dem Marktplatz. Die Aktion findet im bundesweiten Rahmen anlässlich des Aktionstages „Vorsicht Vorurteile! Wir setzen ein Zeichen gegen Rassismus“, statt, mit dem man auf Alltagsrassismus aufmerksam machen will und aufzeigt, dass jeder im persönlichen Umfeld rassistische Aussagen und Handlungen hinterfragen und ihnen entgegentreten muss.

2020 gab es 746 derartige Straftaten im Land

Allein in Baden-Württemberg hat es im vergangenen Jahr laut dem Sicherheitsbericht des Landes insgesamt 746 Straftaten gegeben, die der Hasskriminalität zugeordnet werden. Davon waren 228 antisemitisch motivierte Straftaten.

Und Alltagsrassismus zeigt sich nicht nur in vielen Formen: Von Aggressionen, rassistischer Diskriminierung bis hin zu Gewaltübergriffen rechtsextremistischer Gruppen und Einzelpersonen gegen Menschen aufgrund der ihnen zugeschriebenen oder tatsächlichen Herkunft, ethnischen Zugehörigkeit oder Religion. Laut einer ARD-Umfrage aus dem Jahr 2018 empfinden 68 Prozent der Deutschen, dass Rassismus in Deutschland ein großes oder sogar sehr großes Problem ist.

Es soll gehandelt werden

Davon sind laut Maria Fülberth von der Koordinierungs-und Fachstelle „Demokratie leben!“ in Radolfzell die wenigsten frei: „Ohne das wir es selbst merken, bringen wir alle bestimmte Erwartungen mit, die den Alltagsrassismus unterstützen“, sagt sie. Und sie fordert Handlungen: „Dagegen muss mehr Position bezogen werden“, lautet ihr Hinweis. Das sieht auch Bürgermeisterin Monika Laule so: „Jeder muss auf sich und andere achten und auf Rassismus hinweisen, wenn er geschieht“, empfiehlt sie. Darauf weisen nun auch die Aufkleber in Radolfzell hin.