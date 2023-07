Eine betrunkene Autofahrerin hat am Dienstagnachmittag auf der Schützenstraße einen Unfall gebaut. Die 66-jährige Mercedes-Fahrerin soll am Kreisverkehr zur Haselbrunnstraße in das Heck eines dort verkehrsbedingt haltenden Audi Q5 eines 44-Jährigen geprallt sein, teilt die Polizei mit. Bei der Unfallaufnahme hätten die Beamten Alkoholgeruch bei der 66-Jährigen festgestellt.

Ein Test mit einem Ergebnis von mehr als 1,8 Promille habe den Verdacht bestätigt. Die Frau musste ihr Auto stehenlassen und neben ihrem Führerschein in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. An den beiden Autos entstand durch den Auffahrunfall Sachschaden in Höhe von je rund 1.500 Euro