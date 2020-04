Als „Achterbahnfahrt, bei der es ständig hoch und runter geht“, beschreibt Gaby Demmer (63) das, was sie und ihre Freundin Andrea Bocka (53) in den vergangenen Wochen in Neuseeland erlebt haben. Damit spielt sie allerdings nicht auf eine rasante Vergnügungsfahrt in einem Freizeitpark an. Denn für die beiden war und ist es derzeit immer noch eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Ihr Anliegen war eigentlich simpel: So schnell es geht nach Hause. Vom anderen Ende der Welt erwies sich dies in Zeiten der Corona-Pandemie allerdings als kompliziert. Im Allgemeinen wurde die Heimreise für viele Deutsche, die in letzter Zeit noch im Ausland gewesen und mittlerweile zuhause angekommen sind, zu einer Odyssee.

Achtung, Pinguine! – ein Schnappschuss der beiden Urlauberinnen aus Neuseeland. | Bild: privat

Am Donnerstag erreichte die beiden Frauen aus Radolfzell schließlich die erfreuliche Nachricht, dass die Bundesregierung sie aus Neuseeland zurückholen werde. Über die kanadische Stadt Vancouver geht es nach Frankfurt, dort werden sie bereits am Samstag landen. Zuvor saßen Gaby Demmer und Andrea Bocka allerdings eine Woche lang in einem Hotel am Flughafen der neuseeländischen Großstadt Auckland fest. Denn seit dem 26. März gilt in Neuseeland die grundsätzliche Pflicht zur häuslichen Isolation für alle – ein kompletter „Lockdown“.

Meinung Wenn der Staat das Flugzeug schickt: Zwei Radolfzellerinnen und viele weitere gestrandete Urlauber können aufatmen von Julian Widmann Das könnte Sie auch interessieren

Kurz darauf kam dann auch noch die Nachricht, dass ihr eigentlicher geplanter Rückflug von der nationalen Fluggesellschaft der Schweiz, „Swiss International Air Lines„, gestrichen wurde. Lange Zeit hieß es also abwarten und hoffen. Wann werden wir von der deutschen Regierung zurückgeholt? Diese Frage stellten sich Gaby Demmer und Andrea Bocka im Hotel jeden einzelnen Tag. „Wir haben die ganze Zeit auf unseren Handys geschaut, ob es eine neue Nachricht von der Botschaft gibt. Jetzt sind wir froh, dass wir nach Hause können“, sagt Demmer. Mit Freunden aus Radolfzell haben sie ständig Kontakt gehabt. „Wir wurden aufgemuntert. Helfen konnte uns aber natürlich niemand.“

Immerhin ein versöhnlicher Abschluss

Die Situation sei schwierig einzuschätzen gewesen. Die Radolfzellerinnen berichten zudem, dass bereits eine Rückholaktion geplant gewesen sei. Diese habe die neuseeländische Regierung dann aber wohl doch untersagt. Nun habe die Regierung, so Demmer weiter, einen Ausreiseplan für europäische Touristen erarbeitet. Sie dürfen also zurück nach Deutschland. Immerhin ein versöhnlicher Abschluss des langersehnten Traumurlaubs. Andrea Bocka ist Sozialarbeiterin und habe in den vergangenen Monaten für die Zeit Neuseeland extra vorgearbeitet. Die achtwöchige Reise wäre sonst nicht möglich gewesen. Und Gaby Demmer, die in selbem Beruf arbeitete, ist seit Januar in Rente.

„Moonboot“ heißt der Gips von Gaby Demmer in Neuseeland. Das Foto zeigt sie bei ihrer täglichen Beschäftigung in den vergangenen Wochen: auf der Nachrichten der Botschaft warten. | Bild: privat

Vor gut einer Woche hat sich Gaby Demmer dann auch noch das Bein gebrochen, sie saß also mit Krücken und einem Gipsbein im Hotel. „Andrea musste die Einkäufe erledigen“, sagt sie. „Es war langweilig“, ergänzt die 63-Jährige, die die Ausgangssperren in Neuseeland „sogar noch einen Tick strenger als in Deutschland„ einschätzt. Zumindest die Versorgung während ihres Bruchs im Krankenhaus sei hervorragend gewesen.

Fünf tolle Wochen

Dass sich der Urlaub für Gaby Demmer und Andrea Bocka so entwickelt, konnten sie natürlich nicht vorausahnen. So schön hatte der Aufenthalt am anderen Ende der Welt begonnen. „Wir sind Mitte Februar in Neuseeland angekommen und hatten fünf gute Wochen. Wir sind sehr viel herumgereist und haben auf der Südinsel alles angeschaut. Es war toll,“ erzählen die beiden. Doch in der sechsten der ursprünglich acht geplanten Wochen änderte sich durch den Lockdown der neuseeländischen Regierung die Situation schlagartig: Heimisolation für alle, auch für Touristen. Öffentliche Verkehrsmittel konnten, wie Andrea Bocka und Gaby Demmer erzählen, seitdem nicht mehr benutzt werden. „Wir haben es gerade noch vor dem Lockdown ins Hotel nach Auckland geschafft und waren dann zum Glück gleich nah am Flughafen.“

Steißlingen 19 Jahre alte Steißlingerin im Paradies gestrandet: Johanna Bartl will einfach nur nach Hause. Aber wie? Das könnte Sie auch interessieren

Ausgangssperre war Vor- und Nachteil zugleich

Und dann blieb noch die Frage, wie lange die Radolfzellerinnen überhaupt in ihrem Hotel hätten bleiben dürfen? „Wir waren aufgrund der strengen Ausgangssperren ja verpflichtet, im Hotel zu bleiben“, sagt Demmer. Für die beiden habe „der Lockdown Vor- und Nachteil zugleich gehabt. Da man nicht mehr raus konnte, habe es ausschließlich zwei Möglichkeiten gegeben: „Entweder man sitzt weiter fest oder man wird zurückgeholt“, sagt Gaby Demmer und stellt ergänzend klar: „Wir waren auf die Rückholaktion angewiesen.“