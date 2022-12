von Gerald Jarausch

Im Radolfzeller Ortsteil Markelfingen öffnet Schäfer und Schafherdenbesitzer Peter Blum an Heiligabend ganz in der Tradition des Weihnachtsfestes die Türen seines Schafstalls. Die Menschen sollen mit seinen Tieren auf Tuchfühlung gehen können. „Das ist eine ganz besondere Stimmung“, verspricht er den Besuchern, die am 24. Dezember zwischen 11 bis 15 Uhr bei ihm vorbeischauen. Der Stall befindet sich am Ortsende von Markelfingen (direkt vor der Brücke über die B33 rechts abbiegen und dem Weg links 100 Meter folgen) in Richtung Tierpark.

Lämmer streicheln und halten

Es ist vor allem eine friedliche Atmosphäre, die von den Tieren auf die Menschen übergeht. Die Besucher erwartet eine Schafherde von 65 Muttertieren mit einer Anzahl von Jungtieren. Mit etwas Glück wird der Heiligabend ein Geburtstag eines jungen Schafes. Dann geht alles ganz schnell. Die Jungtiere, die bereits mit einem kurzflorigen Fell geboren werden, werden von ihren Müttern trockengeleckt und bereits eine halbe Stunde später stehen sie das erste Mal auf ihren eigenen Beinen.

Den Besuchern und vor allem den Kindern wird es gestattet sein, die Lämmer zu streicheln und sie sogar einmal zu halten. Peter Blum verspricht, das sei ein prägender Moment. „Die Ausstrahlung, der Zusammenhalt der Schafherde, die sich gegenseitig schützt, beruhigen einfach.“

Seit Jahrzehnten Schäfer

Er muss es wissen. Seit über 40 Jahren besitzt er eine Schafherde, die er nach dem Ausscheiden der Landwirtschaft mit Kühen und Schweinen angeschafft hat. Schafe sind eher unkompliziert. Sie benötigen selbst nur wenig Nährstoffe. Deshalb sind sie auch prädestiniert, Magerwiesen und Hanglagen zu beweiden, die für die Landwirtschaft tendenziell unattraktiv sind. Gleichzeitig sorgen die Tiere so für eine große Artenvielfalt. „Überall wo Schafe weiden, wird die Artenvielfalt erhalten“, sagt Peter Blum. Etwa sieben Schafe fressen dabei so viel wie eine Kuh. Daher werden zehn Tiere pro Hektar eingesetzt, damit die Fläche beweidet wird.

Ein einen Tag altes schwarzes Lämmchen. | Bild: Jarausch, Gerald

Die wirtschaftliche Grundlage, die Vermarktung der Wolle und des hochwertigen Fleisches von Schafen, wird für Schäfer und Schafherdenbesitzern immer schwieriger. Drei Kilo Wolle produziert ein Schaf pro Saison. Sie wird zum Teil in der Düngeproduktion zu Wollpellets verarbeitet. Für das Fleisch gibt es zunehmend weniger Abnehmer. Die nächste Möglichkeit einer Schlachtung besteht in Mengen oder in Stuttgart. Blum hofft mit seinem Angebot am Heiligabend, die Menschen für die Tiere zu sensibilisieren. „Ich möchte die Wertigkeit für die Arbeit und die Tiere vermitteln“, sagt er.