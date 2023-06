Zum siebten Mal findet in diesem Jahr der Radolfzeller Firmenlauf der Stadtwerke statt – endlich wieder nach langer Pause. Denn die Corona-Pandemie hatte den Veranstaltern in den vergangenen drei Jahren einen Strich durch die Rechnung und eine Durchführung unmöglich gemacht. Nun aber sollen am Freitag, 23. Juni, wieder möglichst viele Läufer für möglichst viele Firmen an den Start gehen und nicht nur Spaß haben und sich bewegen, sondern auch Einsatz für einen guten Zweck zeigen.

Noch weniger Teilnehmer als in den vergangenen Jahren

Wie Anette Abdessemed, die bei den Stadtwerken Radolfzell für die Medienarbeit zuständig ist, auf Nachfrage mitteilt, wird in diesem Jahr nämlich wieder pro gelaufene Runde ein Euro gespendet. Der so von allen Teilnehmern erlaufene Betrag gehe dieses Mal an den Tierschutzverein Radolfzell und damit auch an das Radolfzeller Tierheim.

Radolfzell Vorfreude auf ein besonderes Sommerspektakel: Kanu-Club lädt wieder zum Großkanadierrennen ein Das könnte Sie auch interessieren

Angemeldet hätten sich bis zum Morgen des 6. Juni, also etwas mehr als zwei Wochen vor dem Firmenlauf, bereits 717 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 36 Teams. Das ist noch deutlich weniger als in den vergangenen Jahren mitgelaufen waren. Wie Anette Abdessemed berichtet, liefen im Jahr 2019 ganze 1193 Personen aus 74 Teams mit. 2018 seien es 1091 Personen aus 81 Teams gewesen und 2017 noch 839 Personen aus 71 Teams.

Gelaufene Runden Wie Anette Abdessemed auf Nachfrage mitteilt, hatte nicht nur die Zahl der Teilnehmer bei den vergangenen Firmenläufen immer weiter zugenommen. Auch seien dadurch immer mehr Runden gelaufen worden. Während es 2017 noch 2628 Runden gewesen seien, seien es 2018 schon 3560 gewesen und 2019 sogar 3758 Runden. Weitere Informationen zum diesjährigen Firmenlauf sind im Internet unter www.stadtwerke-radolfzell.de/wir-fuer-radolfzell/veranstaltungen/firmenlauf zu finden.

Abdessemed zeigt sich aber optimistisch, dass sich die Zahl der Teilnehmer auch in diesem Jahr noch erhöht: „Es kommen aber alle paar Stunden neue Anmeldungen rein und einige Firmen vom letzten Firmenlauf fehlen noch, die sich sicherlich spätestens in der nächsten Woche anmelden werden“, erklärt sie.

Das erwartet die Teilnehmer

Was den Ablauf des Laufs angeht, setzen die Stadtwerke auch nach der Corona-Pause auf bereits Bewährtes. „Wir haben ganz bewusst nach den drei Jahren pandemiebedingter Pause den Ablauf genau gleich gelassen“, betont Anette Abdessemed. Start ist also wieder um 17 Uhr am Untertorplatz, danach geht es entlang der Poststraße, in die Schützenstraße und weiter über die Teggingerstraße, die Fürstenbergstraße und die Obertorstraße zurück in den Kern der Altstadt. Über die Höllstraße, die Schützenstraße, entlang der Kirche zur Kirchgasse und weiter über die Bahnhofstraße und die Seestraße gelangen die Teilnehmer schließlich zum Forsteibrunnen. Dort können sie entweder ihren Lauf beenden oder über die Poststraße eine weitere Runde starten.

Radolfzell Nahwärme aus der Kläranlage? Die Radolfzeller Stadtwerke wollen diese Möglichkeit nutzen Das könnte Sie auch interessieren

Eine Runde ist 1,6 Kilometer lang. Jeder aktive Läufer muss mindestens eine Runde absolvieren, um gewertet zu werden, und kann maximal vier Runden laufen. Die Siegerehrung findet im Anschluss an den Firmenlauf um etwa 18.30 Uhr statt. Prämiert wird von den Stadtwerken nicht nur das Team, das die meisten Runden gelaufen ist, sondern auch auch das Team mit den meisten Teilnehmern sowie die schnellste Läuferin und der schnellste Läufer auf der vollen Distanz von 6,4 Kilometer.

Große Freude nach drei Jahren Pause

Bei den Stadtwerken ist die Freude darüber, den Firmenlauf nach drei Jahren wieder ausrichten zu können, groß. „Wir hatten bereits letztes Jahr schon intensiv überlegt den Stadtwerke Firmenlauf wieder anzusetzen, aber mit der Vorlaufzeit von rund sechs Monaten und der im Winter 2022 ungewissen Entwicklung von Corona beziehungsweise den damaligen Beschränkungen für Veranstaltungen haben wir den Gedanken wieder verworfen“, erklärt Anette Abdessemed. Nun hätten alle Teilnehmer genügend Zeit gehabt, um in diesem Jahr wieder voll durchzustarten.

Und nicht nur die Stadtwerke freuen sich auf die Veranstaltung: „Die Rückmeldungen der teilnehmenden Unternehmen sind durchweg positiv, alle sind sehr motiviert mitzulaufen“, so Abdessemed.