von Petra Reichle

Ortsvorsteher Jürgen Aichelmann nutzte die erste Sitzung des Stahringer Ortschaftsrats nach der durch die Corona-Schutzmaßnahmen bedingten Sitzungspause, um mit den Ortschaftsräten den Stand und vor allem die nächsten Schritte für die beiden Großprojekte zu besprechen. Die Sitzung konnte unter Berücksichtigung des Mindestabstandes wie gewohnt im Bürgersaal des Stahringer Rathauses stattfinden.

„Unterm Freiwiesle“ am 15. Juli im PUT

Besonders auf die Bekanntgabe der nächsten Schritte bezüglich der Umsetzung des Baugebiets „Unterm Freiwiesle“ warten viele Bürger gespannt. Nachdem die Pläne in den vergangenen Monaten mit Blick auf die Straßenführung überarbeitet wurden, sollen die aktuellen Pläne in der nächsten Sitzung offen gelegt werden. Sie findet am Donnerstag, 18. Juni um 20 Uhr statt. Aufgrund des zu erwartenden großen Interesses wird die Sitzung in der Homburghalle stattfinden. In der für 15. Juli terminierten Sitzung des städtischen Ausschusses für Planung, Umwelt und Technik (PUT) wird der aktualisierte Bebauungsplan vorgelegt.

Nachdem der Dorfplatz pünktlich zum ursprünglich geplanten Einweihungstermin am 23. April fertiggestellt wurde, musste der gesamte Platz wochenlang durch Absperrungen gesichert werden. Nun konnte Aichelmann bekanntgeben, dass die Absperrungen entfernt werden konnten und der Platz ab sofort im Rahmen der geltenden Abstandsregeln genutzt werden kann. Lediglich die Rasenfläche und ein Schutzbelag müssen noch durch ein Absperrband abgetrennt bleiben, um den Rasen weiter wachsen, beziehungsweise den Schutzbelag vom TÜV abnehmen zu lassen.

Warten auf die Eröffnung

Die offizielle Eröffnung hingegen muss noch warten. „Unser Dorfplatz ist unter dem Motto „von Bürgern für Bürger“ entstanden, schließlich war die Bürgerbeteilung ein wichtiger Bestandteil im Planungsprozess“, erklärt Aichmelmann. „Deshalb wollen wir die Einweihung erst durchführen, wenn wir dies gemeinsam mit den Bürgern tun können.“