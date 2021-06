von Petra Reichle

Auf diesen Moment haben Kulturliebhaberinnen und -liebhaber lange gewartet – die erste Kulturveranstaltung des Jahres. In den Genuss einer von der Zeller Kultur veranstalteten Jazz-Matinee kamen am Sonntag 150 Besucherinnen und Besucher in der alten Konzertmuschel auf der Mettnau. „Wir freuen uns, dass wir unsere erste Jazz-Matinee in diesem Jahr am schönsten Tag im Mai wie geplant stattfinden lassen können“, sagte Volker Wagner im Namen des Vereins zur Begrüßung.

Jürgen Waidele, Gründer und Keyboarder der Formation, freute sich über den ersten Live-Auftritt seit Dezember 2019. Im Hintergrund Schlagzeuger Alexander Friedrich.

Auf der Bühne stand das aus Konstanz stammende Quintett Golden Four, welches die Kulturszene seit über 40 Jahren mit ihrem Mix aus Unterhaltungs- und Popmusik bereichert. „Überall wo ich in jungen Jahren auftreten wollte, hatten die schon einen Vertrag im Sack“, sagte Volker Wagner scherzhaft. Wagner hat alle Künstler für die insgesamt neun Jazz-Matineen ausgesucht, denn der Saxofonist ist in der Szene bestens vernetzt: „Von den 1930er-Jahren bis in die heutige Zeit ist alles dabei“, so Wagner.

Die Jazz Open 2021 Das Programm der Zeller Kultur: 13. Juni: Uli Binetsch; 27. Juni: 4Fun; 11. Juli: Dagmar Egger Band; 25. Juli: Jazzgang Süd; 8. August: Ladwigs Hot Jazz Orchestra; 22. August: Tom Banholzer Quintet feat. Joe Gallardo; 5. September: Musik Winkler Klezmer Trio; 19. September: Wüste Welle Bigband.

Nachdem das gesamte Frühjahrsprogramm am Theater Corona zum Opfer fiel, freut sich der Vorstand der Zeller Kultur, dass pünktlich zur Eröffnung der Jazz Open 2021 wieder kulturelle Veranstaltungen in kleinem Rahmen möglich sind. „Wir hatten die Eröffnungs-Matinee für 100 Besucherinnen und Besucher geplant“, berichtet Ingrid Dreisbach. Erst am Tag vor der Veranstaltung gab es weitere Lockerungsschritte, so dass die Veranstalter noch kurzfristig 50 weitere Platzreservierungen annehmen konnten.

Bei herrlichem Mai-Wetter konnten 150 Gäste die erste von insgesamt neun Jazz-Matineen in der alten Konzertmuschel auf der Mettnau genießen.

Auch wenn die „Golden Four“ seit über 40 Jahren bestehen, so war ihr Konzert in der alten Konzertmuschel auf der Mettnau etwas ganz Besonderes: „Es ist ein seltenes Vergnügen – zuletzt standen wir im Dezember 2019 gemeinsam auf der Bühne“, erzählte Bassist Pit Drefahl. Davor hätten sie sogar zuletzt vor zwanzig Jahren gemeinsam auf der Bühne gestanden.

In Zukunft wollten sie dies in loser Folge wieder fortführen und genauso wie auf der Mettnau „Glanznummern ihres Programms“ zum Besten geben. „Heute sind alle negativ getestet – unsere Musik wird etwas zum Positiven beitragen“, verkündete Jürgen Waidele, Gründer und Keyboarder des Quintetts. Neben vielen Jazz-Stücken waren es auch bekannte Schlager wie „Musik ist Trumpf, „Mit 66 Jahren“ oder die „Zuckerpuppe aus der Bauchtanzgruppe“, die das Publikum mitrissen.

Am Saxofon und der Bass-Gitarre begeisterten Arno Haas und Pit Drefahl.

Nach der gelungenen Premiere hofft die Zeller Kultur, dass nicht nur alle geplanten Veranstaltungen stattfinden können, sondern dass zudem ein breiteres Publikum in den Genuss des vielfältigen Kulturprogramms kommen kann. Zum Programm der Zeller Kultur gehört neben den Jazz-Matineen unter anderem auch die Reihe der „Mettnau Summer Nights 2021“.

Die Reihe an vier Veranstaltungen wird am 25. Juni von Gianni Dato eröffnet, gefolgt von Luz Y Sombra und Skupa im Juli sowie dem Trio Macciato im August. Informationen zu allen Veranstaltungen gibt es direkt unter www.zellerkultur.de oder per Mail unter kartenbestellung@zellerkultur.de. Auf diesem Wege sind auch Platzreservierung möglich. Alle Veranstaltungen werden im Rahmen der aktuellen Corona-Verordnungen stattfinden. Der Eintritt ist bei allen Veranstaltungen frei, man freue sich aber über jede Unterstützung.