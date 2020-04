von Gerald Jarausch

Während aktuell viele Arbeitnehmer im Homeoffice arbeiten, gibt es andere Bereiche, in denen das nicht möglich ist und die Arbeit ruht. So mancher Betrieb hat in den vergangenen drei Wochen Kurzarbeit angemeldet. Auf Baustellen wird hingegen noch rege gearbeitet. Selbstverständlich müssen sich die dort tätigen Personen ebenfalls an die vom Land verordneten Regeln halten.

Grundsätzlich sind die Tätigkeiten erlaubt. Auf Nachfrage verweist die Pressestelle der Stadt Radolfzell auf die Landesverordnung: „Das Kontaktverbot ist im dritten Paragraphen der Landesverordnung klar geregelt. Ausgenommen von dem Verbot nach den Absätzen 1 und 2 sind Veranstaltungen, Ansammlungen und sonstige Zusammenkünfte, wenn sie der Aufrechterhaltung des Arbeits- und Dienstbetriebs (...) zu dienen bestimmt sind.“ Darunter fallen unter anderem die Arbeiten im Markelfinger Baugebiet „Im Tal“ und die Sanierungen an der Brücke der Konstanzer Straße.

Zunächst gilt Selbstkontrolle der Firmen

Verordnungen sind natürlich nur so gut, wie sie auch überprüft werden. Im Fall der Baustellen setzt man im Wesentlichen auf die Selbstkontrolle der Unternehmen: „Die Unternehmen sind in der Pflicht, das Kontaktverbot umzusetzen und zu überwachen, die Gefährdung für die Mitarbeiter und die Kunden auf ein Minimum zu reduzieren und möglichst in kleinen Teams zu arbeiten und Abstand zu halten“, lässt die Pressestelle weiter wissen.

Das Kontaktverbot und auch die Abstandsregelung mit 1,5 Meter gelten generell nur für den öffentlichen Raum. Baustellen sind im öffentlichen Straßenbereich dem Verkehr und der Öffentlichkeit vorübergehend für die Bauzeiten entzogene Bereiche. „Das dort ausgeübte Handwerk darf ausgeübt werden“, heißt es ganz formal weiter in der Antwort der Pressestelle.

Arbeiten kommen derzeit planmäßig voran

Die Hygienestandards fließen aus dem Arbeitsschutzrecht, dass immer einzuhalten ist. Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen kann es aber auch im Umfeld von Baustellen zu Infektionen kommen. „Sollte es im Handwerksbereich zu einem Fall von Covid-19 kommen, wären die beteiligten Arbeitnehmer auf einer solchen Baustelle potenzielle erste Kontaktpersonen. Im Extremfall kann dadurch ein Baustopp eintreten“, erläutert die Pressestelle. Die Handwerkskammer hat dazu ebenfalls an ihre Mitglieder Infos zu Schutzmaßnahmen und Verfahrensweisen ausgegeben.

Ganz überlässt man den Betrieben aber dann doch nicht die Überprüfung der Mitarbeiter. Polizei und Gemeindevollzugsdienst (GVD) kontrollieren den öffentlichen Raum auf Einhaltung der Corona-Verordnung. „Bei Verdacht kann auch ein Baustellenbereich durch GVD und Polizei kontrolliert werden“, stellt die Pressestelle klar.

Generell wollen damit alle Beteiligten sicherstellen, dass der Arbeitsbetrieb möglichst ohne Einschränkungen aufrecht erhalten werden kann. Das ist laut Pressestelle derzeit noch der Fall. „Die Arbeiten an allen Baustellen kommen planmäßig voran. Aber natürlich gilt dies nur für die derzeitige Lage“, heißt es weiter. Die Ungewissheit ist aus der Antwort herauszulesen. Momentan hoffen alle, dass die Einschränkungen in der Arbeitswelt nicht weiter zunehmen.