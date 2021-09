Auch bei der Kandidatenvorstellung der Stadt Radolfzell zur Oberbürgermeisterwahl am Mittwoch, 6. Oktober, im Milchwerk müssen Interessierte sich bei der Stadt anmelden. Zwar sehe die Coranaverordnung für Wahlkampfveranstaltungen nicht die 3G-Zugangsvoraussetzungen nicht vor, jedoch werde die Präsenzteilnahme aufgrund der Abstandsbildung zahlenmäßig beschränkt, teilt Bürgermeisterin und Wahlausschussvorsitzende Monika Laule auf Anfrage mit. Deshalb werde zusätzlich ein Internet-Livestream von dieser Kandidatenvorstellung auf der Homepage der Stadt angeboten. Im Publikumsbereich gelte durchgängig Maskenpflicht. Zudem erfolge eine datenschutzkonforme Erhebung personenbezogener Daten.

Die drei Bewerber Amtsinhaber Martin Staab, Simon Gröger und Helmut Ringger werden sich in Redebeiträgen bis zu 20 Minuten präsentieren. Es schließt sich eine Bürgerfragestunde mit Fragen aus dem Saal und aus dem Online-Chat an, zum Schluss haben die Bewerber die Gelegenheit noch einmal ein Schlusswort an das Publikum zu richten. Die Kandidaten stehen anschließend im Foyer für Gespräche bereit. Die Vorstellung beginnt um 18.30 Uhr, Einlass ist ab 18 Uhr. Eine Anmeldung bietet die Stadtverwaltung ausschließlich am Montag, 4. Oktober, und Dienstag, 5. Oktober 2021, per E-Mail an die Adresse ordnungsamt@radolfzell.de oder telefonisch unter der Nummer (07732) 81-140 jeweils zwischen 8 und 16 Uhr an.