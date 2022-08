Radolfzell vor 2 Stunden

Anwohnerin hält Grillrauch für einen Brand und ruft die Feuerwehr

Flammen und Rauch in der Ekkehardstraße – so lautet die Meldung an die Feuerwehr Radolfzell, die daraufhin mit vier Fahrzeugen ausrückt. Doch schnell stellt sich heraus: Es handelt sich nur um einen brutzelnden Grill.