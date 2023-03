Was soll mit Kleidung passieren, die unter qualvollen Bedingungen mit Tieren hergestellt wird und im Second-Hand-Laden angeboten wird? Ein solcher Fall beschäftigt derzeit die Kleiderstange in Radolfzell.

An der Stange hängen drei Pelzmäntel. Alle schwarz. Die Symbolfarbe des Todes. Ginge es nach Rüdiger Stetter, vermutlich die einzig treffende Farbe in diesem Zusammenhang. Lange war er Bauamtsleiter in Radolfzell. Jetzt ist er im Ruhestand und