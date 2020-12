von Marina Kupferschmid

Weihnachten und Musik gehören für viele zusammen. Auch für den Radolfzeller Dirigenten und Musiklehrer Kuno Rauch ist Weihnachten ohne Musik unvorstellbar. Das beginnt damit, dass er in „normalen Jahren“ an den Festtagen selbst musikalisch unterwegs ist, beispielsweise als Trompeter für Gottesdienste engagiert wird. Außerdem leitet er neben Stadtkapelle und Jugendblasorchester Radolfzell auch die Musikkapelle Markelfingen, die traditionell am ersten Feiertag ihr Weihnachtskonzert gibt. Das muss dieses Jahr wegen der Pandemie ausfallen.

Doch damit nicht genug: „Ich bin mit fünf Geschwistern in einer Sängerfamilie groß geworden und der Höhepunkt des Jahres ist für uns alle, dass wir am zweiten Feiertag mit 35 Leuten im Wohnzimmer sitzen und Weihnachtslieder singen“, berichtet Kuno Rauch voller Freude. „Dass das dieses Jahr nicht geht, ist einfach nur traurig!“ So werde man an Weihnachten wohl im engsten Familienkreis musizieren und sich ein bisschen an schöner Musik erfreuen.

Keine typische Weihnachtsmusik

„Ich höre in der Weihnachtszeit keine typische Weihnachtsmusik. Es ist eher so, dass ich im Laufe des Jahres auf Musik stoße, die ich mir dann anschaffe und in der Zeit zwischen den Jahren, wenn es etwas ruhiger ist, anhöre“, sagt Rauch. In diesem Jahr habe es ihm die Musik des walisischen Komponisten Karl Jenkins besonders angetan. „Die Kombination aus klassischen Prinzipien, gewürzt mit ethnischen und rhythmischen Elementen, fasziniert mich. Das ist echte Weltmusik, die keinen kalt lässt. Da freu ich mich drauf.“

Überhaupt gehöre vokale Musik für ihn an Weihnachten dazu. Neben Bachs Weihnachtsoratorium natürlich die Oratorien von Georg Friedrich Händel: Der Messias, aber auch die Oratorien Jephta, Israel in Ägypten oder Salomon liegen öfter auf dem Plattenteller. Die Aufnahmen mit Trevor Pinnock oder Sir Elliot Gardener sind seine Favoriten. „Eine Aufnahme, die ich mir zu Weihnachten schenken werde, kommt von der Lauttenkompagney Berlin: Time Zones. Auf dieser CD-Neuerscheinung wird die frühbarocke Musik von Samuel Scheidt der Musik von Eric Satie gegenübergestellt und trotz 400 Jahren Zeitunterschied passt das zusammen“, verrät Rauch.

Beethoven im Beethoven-Jahr

Neben all diesen Stücken wolle er im Beethoven-Jahr dessen Sinfonien empfehlen. „Es lohnt sich, sich mal alle neun anzuhören.“ Sehr interessant sei die Bläser-Fassung von Beethovens siebter Sinfonie auf historischen Instrumenten, eingespielt von Boxwood & Brass. Als beste Aufnahme von geblasener Klassik in stilistischer Hinsicht hebt Kuno Rauch die beiden Banda-CDs der Bläser des Staatsorchesters Stuttgart hervor. Dies nicht nur, weil hier auch ein paar ehemalige Radolfzeller Musiker mitwirken.

Liebhabern von Weihnachts-CDs legt er „Weihnachtliche Momente“ ans Herz – neu arrangierte Lieder von jungen Komponisten aus Baden-Württemberg, „sehr hörenswert interpretiert vom Landespolizeichorchester Baden-Württemberg unter der Leitung von Stefan R. Halder„.