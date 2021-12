Artikel wurde in der Leseliste gespeichert.

Am Donnerstag wurde der neue Radolfzeller Oberbürgermeister Simon Gröger offiziell in das Amt eingeführt. An dem feierlichen Anlass im Milchwerk Radolfzell durften aufgrund der Coronaverordnung nur offizielle Vertreter teilnehmen.

Bild: Jarausch, Gerald Taugt als offizielles Bild vom neuen Oberbürgermeister: Simon Gröger vor dem Stadtwappen von Radolfzell. Bild: Jarausch, Gerald Stadtrat Norbert Lumbe bei seiner Ansprache zur amtseinführung von Simon Gröger. Bild: Jarausch, Gerald Auch die Gattin des neuen Bürgermeisters erhält zum Amtsantritt einen Blumengruß von Gisela Kögel-Hensen überreicht. Bild: Jarausch, Gerald Simon Gröger spricht seinen Amtseid. Bild: Jarausch, Gerald Gisela Kögel-Hensen hängt Simon Gröger die Amtskette um. Bild: Jarausch, Gerald Die Gäste erheben sich bei der Vereidigung des neuen OBerbrügermeisters. Bild: Jarausch, Gerald Schaut noch einmal zur Kontrolle an sich herunter, um den Moment zu genießen. Simon Gröger kurz nach Erhalt der Bürgermeisterkette. Bild: Jarausch, Gerald Aus der Partnerstadt Amriswil schickte Stadtpräsident Gabriel Macedo eine Videobotschaft.