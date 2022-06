von Gerald Jarausch und Anna-Maria Schneider

Am frühen Morgen gegen 8.45 Uhr ging der Alarm im Berufsschulzentrum Radolfzell los, vor dem Lehrer und Schüler am meisten Angst haben: Amokalarm. Bei diesem Wort haben viele die schrecklichen Bilder des jüngsten Ereignisses an einer Grundschule in Texas im Kopf. 21 Menschen kamen dabei ums Leben.

In Radolfzell blieb es bei einem Fehlalarm. Niemand wurde verletzt. Laut Polizeipräsidium Konstanz würden sich gerade die Ermittlungen darauf konzentrieren herauszufinden, wie es zu diesem Fehlalarm kam.

Kräfte der Polizei vor dem Berufsschulzentrum in Radolfzell. | Bild: Jarausch, Gerald

Nach dem Alarm über einen mutmaßlichen Amoklauf rückte die Polizei in großer Mannschaftsstärke an. Sie durchsuchten das gesamte Gebäude und konnten nichts Verdächtiges finden, teilt die Polizei weiter mit.

Nach dem Alarm war Geduld gefragt

Der Bereich um das Schulzentrum wurde weitläufig abgesperrt, der Verkehr in der Haselbrunnstraße war an diesem Mittwochmorgen massiv beeinträchtig. Die Schüler und Lehrer durften nach dem Alarm ihre Klassenräume nicht verlassen, bis Entwarnung gegeben werden konnte.

Schüler warten außerhalb des BSZ, bis sie wieder das Gebäude betreten dürfen. | Bild: Jarausch, Gerald

Vor der Schule sammelten sich viele Schaulustige. Schüler, die erst später in den Unterricht wollten, warteten, bis sie in das Gebäude gehen konnten. „Alle haben besonnen und ruhig reagiert“, sagt Markus Zähringer, Schulleiter des BSZ. Er lobt die gute Kommunikation zwischen allein Beteiligten: den Schülern, Lehrern, der Polizei sowie dem Landratsamt als Schulträger. „Alle haben gut zusammengearbeitet“, sagt Zähringer.

OB Simon Gröger (Bildmitte) und Schulleiter Markus Zähringer (5.v.r.) gehen mit Einsatzkräften der Polizei in das Gebäude. | Bild: Jarausch, Gerald

Mit dem Alarm war auch Oberbürgermeister Simon Gröger an das Berufsschulzentrum geeilt. Landrat Zeno Danner meldete sich schon kurz nach dem Alarm telefonisch. Nach einer Absprache mit der Polizei betrat Gröger gegen 10 Uhr zusammen mit Schulleiter Markus Zähringer das Gebäude. Zu diesem Zeitpunkt deutete bereits alles darauf hin, dass es sich um einen Fehlalarm gehandelt hat. Die Auslösung eines Amokalarm ist in den Klassenräumen selbst möglich.

Kräfte der Polizei vor dem Berufsschulzentrum in Radolfzell. | Bild: Jarausch, Gerald

Von einem Banküberfall weiß die Bank nichts

Derweil kursierten in den sozialen Netzwerken wilde Gerüchte, was es mit dem großen Polizeieinsatz auf sich hat. So wurde behauptet, die Sparkasse in Radolfzell sei überfallen worden und der mutmaßliche Bankräuber habe sich bewaffnet im BSZ verschanzt.

Schüler blicken besorgt aus den Fenstern der Klassenräume, die sie nicht verlassen dürfen. | Bild: Jarausch, Gerald

Die Sparkasse Hegau-Bodensee sah sich gezwungen, auch offiziell mitzuteilen, dass keine ihrer Filialen überfallen worden sei. Sie hätten diesbezüglich etliche Anrufe erhalten.

Dieser Artikel wird aktualisiert, sobald weitere gesicherte Informationen vorliegen.