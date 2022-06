von Gerald Jarausch

Wenn Regina Rieger sich am Konzertsegel umschaut, dann kommt sie kaum aus dem Schwärmen heraus: „Das ist ein herrlicher Platz hier“, stellt die Veranstalterin der Erlebnismesse „Outdoor Genuss Pur“ fest. Seit Jahren macht die Messe im Radolfzeller Milchwerk halt, doch von Freitag bis Sonntag wird es ein Novum geben. Erstmals findet die Erlebnismesse unter freiem Himmel statt. „Die Messe wird in einem neuen Bild daherkommen. Wir versuchen das Ambiente am Konzertsegel mit einzufangen“, erklärt Rieger das Konzept.

Nachdem die Messe pandemiebedingt im vergangenen Jahr nicht stattfinden konnte, sind alle Beteiligten nun sehr froh darüber, dass man mit dem neuen Konzept die Idee der Genussmesse weiterführen kann.

Neuer Ort mit vielen neuen Ausstellern

Dennoch gibt es nach Aussage von Regina Rieger zahlreiche Neuerungen und Veränderungen. „An dem neuen Ort wird es viele neue Aussteller geben. Wir haben diesmal relativ viel Design im Angebot“, sagt Regina Rieger. Die Säulen des bisherigen Konzepts stehen dennoch weiterhin. So wird es Live-Kochshows in der Showküche unter dem Dach des Konzertsegels geben und an den Ständen der insgesamt 70 Aussteller können sich die Besucher in bester Manier verpflegen.

Als Neuerung ist in diesem Jahr auch die glutenfreie Küche anzusehen. Aus Sicht von Bürgermeisterin Monika Laule, die am Samstagabend zu Gast sein wird, ist die Outdoor Genuss Pur genau am richtigen Ort: „Wir in Radolfzell verstehen es, zu genießen. Mit dem ausgeweiteten Angebot wird die Messe noch attraktiver“, sagt sie.

Bis zu 2000 Besucher gleichzeitig möglich

Die abgesperrte Fläche rund um das Konzertsegel lässt den gleichzeitigen Besuch von etwa 2000 Besuchern zu. Mit verbreiterten Wegen zwischen den Ständen trägt man der Veranstaltungsverordnung Rechnung, die auf diese Weise einen pandemiekonformen Betrieb ermöglicht.

Die Messe findet am Freitag von 18 bis 22 Uhr, am Samstag von 12 bis 22 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr statt. Tageskarten kosten zehn Euro. Mehr Informationen unter www.genuss-pur-on-tour.de.