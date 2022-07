Das Berufsschulzentrum Radolfzell gratuliert 107 Schülern in den Kaufmännischen Berufsschulen zu den bestandenen Abschlussprüfungen. Bei der gemeinsamen Abschlussfeier würdigte Schulleiter Markus Zähringer unter anderem die Resilienz der Absolventen angesichts der Erschwernisse in den vergangenen Jahren.

Das Schicksal selbst in die Hand nehmen

„Krisen und Probleme sollten als Herausforderungen gesehen werden. Man muss an die eigenen Fähigkeiten glauben“, sagte Zähringer. Die ehemaligen Schüler seien mit ihrem umfangreichen Fachwissen und zwischenmenschlichen Kompetenzen in der Lage, ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen – auch im zunehmend digitalisierten Handel und Dienstleistungsbereich, so Zähringer.

Radolfzell Die Abiturienten des Friedrich-Hecker-Gymnasiums haben starken Eindruck hinterlassen Das könnte Sie auch interessieren

Von den 107 erfolgreichen Absolventen haben einige Auszeichnungen erhalten. Das BSZ hat 22 Preise und 29 Lobe vergeben. Die 59 Jugendlichen, die Lobe und Preise erhalten haben, stammen aus den Bereich Einzelhandel oder machen Ausbildungen als Fachlageristen und Fachkräfte für Lagerlogistik, Versicherungskaufleute oder Bankkaufleute.

Viele Schüler erhalten ein Lob

Jeweils ein Lob haben folgende Absolventen des Berufschulzentrums erhalten: Felix Hiß, Justin Krömer, Jan Kuppel, Anna Munt, Yasin Erdogdu, Timo Mack, Brian Mittenhuber, Eric Wiedenbach, Alicia Enderle, Beyza Er, John Grey, Michael Linse, Ohanes Mirzoan, Jana Pfaff, Julius Ruf, Göksel Türk, Elif Yildirim, Leon Zanzinger, Ilada Förste, Dana Al Amour, Alessandro Butrico Brandao, Vivien Forster, Patrick Hohaus, Katharina Keller, Elias Kneisel, Angela Lübbe, Etienne Maus sowie Florian Schemel und Nadine Wiedenmaier.

Ein Preis ging jeweils an die folgenden Schüler: Ilja Kononenko, Elena Keßler, Robin Grey, Stefan Spengler, Nadine Scheffel, Jan Anderlik, Giuliana Andrecht, Stefania Gimmigano, Kadir Gündüng, Dominik Hamma, Lorena Lacopetta, Sabrina Weidlich, Lena Bingger, Luca Bulatovic, Alina Dreher, Sofia Ertzinger, Viviane Gürtler, Christian Keller, Patrycja Kukowka, Daniel Neugebauer sowie Tobias Schorpp und Julia Weber.