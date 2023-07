Sie soll Aufmerksamkeit erregen und zum Handeln ermutigen: In mehreren Gemeinden im Landkreis stand in diesem Jahr bereits die Rote Bank, eine Aktion des Vereins „Frauen helfen Frauen in Not“, die noch bis November an verschiedenen Orten im Kreis zu finden sein wird.

Und sie bekommt nun Gesellschaft: In Radolfzell wurde kürzlich eine zweite Rote Bank am Ratoldusbrunnen auf dem Marktplatz aufgestellt. Sie sieht optisch gleich aus und soll ebenfalls auf das ernste Thema Gewalt gegen Frauen aufmerksam machen. Organisiert wurde sie aber von der Radolfzeller Terre des Femmes-Gruppe.

Keine Konkurrenz für die landkreisweite Bank

„Es ist keine Konkurrenz, sondern eine Ergänzung“, betonte Eva Wernert von Terre des Femmes bei der Aufstellung der Bank. Diese solle für noch mehr Aufmerksamkeit für das wichtige Thema sorgen und werde auch nur in Radolfzell aufgestellt. Die nächsten vier Wochen bleibt sie noch an ihrem aktuellen Standort, danach wird sie von den Technischen Betrieben sowie der Abteilung Tiefbau nacheinander für je weitere vier Wochen in die Ortsteile gebracht.

Die Beteiligten Eva Wernert wies bei der Aufstellung der Bank darauf hin, dass Terre des Femmes auch vom Förderverein Sicherer Landkreis Konstanz, dem Präventionsrat sowie dem Förderverein des Frauen- und Kinderschutzhauses und der Diakonie unterstützt werden. Zudem haben die Bewohner des Frauen- und Kinderschutzhauses selbst mit angepackt – sie haben die Bank rot angemalt.

Denn, so erklärte Waltraud Weber vom Verein „Frauen helfen Frauen in Not“: „Es ist wichtig, über Gewalt gegen Frauen zu sprechen.“ Wie akut das Problem ist, zeigt ein Blick in die Statistik: Im Jahr 2022 hat es 700 Opfer häuslicher Gewalt im Bereich des Polizeipräsidiums Konstanz gegeben. 589 davon waren Frauen. Und die Dunkelziffer ist laut Eva Wernert enorm.

Betroffen sei von den Entwicklungen auch das Frauen- und Kinderschutzhaus in Radolfzell. Dieses sei 2022 zu 80 Prozent belegt gewesen – allerdings nur, weil zu Beginn des Jahres die Corona-Pandemie noch Auswirkungen gehabt habe. Gegen Ende seien schon wieder alle Plätze belegt gewesen. „Und das ist der Normalfall“, so Wernert. „Normalerweise ist das Haus voll.“

Frauen- und Kinderschutzhaus beteiligt sich

Die rote Farbe der Bank soll laut Wernert für das Blut von Frauen stehen, die von Gewalt betroffen sind. Bemalt wurde die Bank von Frauen und Kindern aus dem Radolfzeller Frauen- und Kinderschutzhaus, eine Grafikerin brachte später die Aufschrift „Kein Platz für Gewalt gegen Frauen“ sowie Telefonnummern oder Internetadressen von Anlaufstellen.

Und auch ein schwarzer Schatten ist auf der Bank zu finden – dieser steht „für Frauen, die durch Partner oder Ex-Partner umgebracht wurden“, so Eva Wernert. Auch solche Fälle seien in der Region bekannt: Anfang des Jahres wurde Sabrina P. aus Stockach getötet, in Markdorf erschoss ein Mann seine von ihm getrennt lebende Ehefrau, in Bonndorf wurde eine 35-Jährige auf offener Straße von ihrem Ex-Mann tödlich verletzt.

Aufmerksamkeit schaffen und Mut machen

„Die Hoffnung ist, dass die Bank auf das Problem hinweist, aber dass vielleicht auch Frauen, die in Gewaltsituationen leben, Mut schöpfen und Hilfe und Rat in Anspruch nehmen“, sagte Eva Wernert. Und laut Oberbürgermeister Simon Gröger bezeichnete die Bank als „klares Zeichen gegen die häusliche Gewalt“.