„Es war unglaublich und skandalös“ sagt Susanne Graf über die Situation für Wohnungslose in den 80er-Jahren. Dass sich das im Kreis Konstanz geändert hat, ist ihr zu verdanken. Nun geht die Wohnungslosenhilfe-Leiterin.

Es ist eine lange Zeit des Engagements: 36 Jahre lang leitete Susanne Graf im Dienst der Caritas die Wohnungslosenhilfe im Landkreis Konstanz. Jetzt hat sie sich in den Ruhestand verabschiedet. Sowohl auf dem rauen Pflaster in der Region wie auch in