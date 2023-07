Radolfzell/Konstanz vor 1 Stunde

Albtraum im Taxi: Unbekannter bedroht Fahrer mit Messer und stiehlt ihm den Geldbeutel

Der Vorfall ereignete sich in der Nacht auf Donnerstag. Der noch unbekannte Täter war in Konstanz in das Taxi gestiegen und hatte sich von diesem nach Radolfzell bringen lassen. Die Polizei bittet nun um Mithilfe.