von pm

Das mit dem Neubeginn nach der Corona-Pause hat das Akkordeonorchester Radolfzell wörtlich genommen. Denn sie machte den Neubeginn zum Titel ihres ersten Konzertes nach einer langen Durststrecke. Wie der Verein in einer Mitteilung schrieb habe das Konzert trotz coronabedingt weniger Proben trotzdem mit seiner Vielfalt musikalischer Stile beeindrucken können.

Den Anfang macht die Jugend

Begonnen wurde das Konzert demnach mit den jüngsten Mitgliedern des Vereins, die unter Leitung von Werner Kopp ihr Talent zum Besten gaben. Als Kontrast dazu folgte laut Mitteilung die Dornenvögel-Melodie des Komponisten Henry Mancini sowie eine Folge lateinamerikanischer Lieder, die zu dem Potpourri „Bongos und Maracas“ zusammengestellt worden waren.

Dabei kam nicht nur die Akkordeon-Jugend zum Einsatz. Sondern auch die älteren Mitglieder zeigten mit ihrer Quetschkommode, was sie nach einem Neu- oder Wiedereinstieg draufhatten.

Ausflug in eine längst vergessene Welt

Zu einem Höhepunkt geriet der semi-professionelle Auftritt des Akkordeon-Quintetts, so die Mitteilung weiter. Gespielt wurden Tangos von Astor Piazzolla (1921-1992) die mir ihrer rhythmischen Kraft teilweise zu Tränen rührten. Auch das Werk „La Fiesta“ von dem in diesem Jahr verstorbenen Chick Corea sei gut beim Publikum angekommen.

Mit der Musik von dem aus Böhmen stammenden Johann Stamitz (1717-1757) entführten die Musiker dann die Zuhörer in eine längst vergessene Welt. Stamitz ist auch der Begründer der sogenannten Mannheimer Schule. Mit schön abgestufter Dynamik und tiefer Empfindung musizierte das Hauptorchester seine Sinfonia in G.

Abschluss

Mit „Things Are Getting Better“, „Rock around the Clock“ und dem unverwüstlichen „Eine Reise ins Glück“ holten Rudi Hartmann und seine Musiker die Zuhörer wieder in die Wirklichkeit zurück und entließen sie mit einem Lächeln in die kühle Nacht.