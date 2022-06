von Natalie Reiser

Es lässt sich immer wieder beobachten: Ein letzter Zug, dann wird die Kippe weggeschnippt. Und nicht jeder Zigarettenstummel landet im Mülleimer. Viele werden auf Gehwegen, Bahnsteigen und Grünflächen fallen gelassen oder aus dem Autofenster auf die Straße geworfen. Das ist nicht nur ärgerlich, sondern auch eine Gefährdung für die Umwelt. Der Radolfzeller Präventionsrat will am Samstag, 4. Juni, an einem Infostand an der Wassersäule in der Schützenstraße Ecke Poststraße das Problem aufmerksam machen, Taschen-Aschenbecher verteilen und zu einem sorgsameren Umgang mit den Zigarettenresten auffordern.

Gift für die Umwelt

Das Ausmaß der Verschmutzung in Radolfzell wird jedem deutlich, der durch die Radolfzeller Fußgängerzone geht und den Blick zum Boden senkt. Es gibt kaum ein Fleckchen, auf dem keine Zigarettenreste zwischen den Pflastersteinen liegen. Thomas Welte, Ortschaftsrat in Böhringen, ärgert sich sehr über diese Verschmutzung. Allein auf den etwa 150 Metern Wegstrecke vom Bahnhof bis zum Untertorplatz hat er 25 Kippen gezählt. „Wenn man mit offenen Augen durch die Stadt geht, kann man eine Wut im Bauch bekommen“, sagt er aufgebracht.

Sie wollen eine Aktion gegen die achtlos auf den Boden geworfenen Zigarettenstummel starten (von links): Susann Göhler-Krekosch (Vorsitzende des Präventionsrats), Thomas Welte (Ortschaftsrat Böhringen) und Katharina Gätjens (Präventionsrat). | Bild: Natalie Reiser

Auf seine Anregung hin will der Präventionsrat am Pfingstsamstag eine Aktion starten, mit der auf die Gefahr für die Umwelt aufmerksam gemacht und zum Umdenken angeregt werden soll. Denn die Belastung durch die Zigaretten sind groß: Zwei bis sechs Milligramm giftiges Nikotin landen pro Zigarettenkippe in der Umwelt, so Pressesprecherin Nicole Rabanser. Die Gifte gelangen in den Boden und das Grundwasser, fügt Susann Göhler-Krekosch, Vorsitzende des Präventionsrats, hinzu. „Auch für kleine Kinder, die gerne Dinge vom Boden aufsammeln, sind die Stummel gefährlich“, gibt sie zu Bedenken.

In der Stadt könnte einiges verbessert werden

Nicht alle Mülleimer seien mit einer Vorrichtung versehen, auf der die Zigaretten ausgedrückt werden könnten, räumt Welte ein. Unter solchen Mülleimern habe er manchmal ganze Ansammlungen von Kippen gesehen. „Da gehen die Leute bis zum Mülleimer und werfen die Kippen schließlich drunter, um nichts anzuzünden“, so seine Beobachtung.

Sicherlich könne in der Stadt einiges verbessert werden, damit die Zigarettenreste auch wirklich dort enden, wo sie hingehören, sagt Göhler-Krekosch. In der Schweiz habe sie Zigaretten-Recycling Sammelbehälter gesehen. Oftmals mangele es aber an der richtigen Einstellung, findet sie. „Auch auf dem See werfen einige ihre Kippen einfach ins Wasser“, erzählt die Vorsitzende.

Aschenbecher für die Tasche

In einem Taschen-Aschenbecher könnten Zigarettenreste entsorgt werden, egal, ob ein Mülleimer in der Nähe ist oder nicht. 250 dieser kleinen Aschenbecher aus nicht-brennbarem Plastik mit dem Logo „Radolfzell natürlich rauchfrei“ wollen Mitglieder des Präventionsrats am Samstag verteilen.

Lars Kiefer von der Fachstelle Sucht hat sich der Aktion angeschlossen. Am Stand wird Info-Material angeboten, das über die Gefahren von E-Zigaretten, Wasserpfeifen und Passivrauchen aufklärt. Wer aufhören möchte zu rauchen, kann Beratung und Unterstützung von der Fachstelle bekommen.

Rauchfrei leben Die Fachstelle Sucht bietet Kurse nach dem Modell der Universitätsklinik Tübingen „Nichtraucher in sechs Wochen“. Therapeuten und Ärzte leiten die Kurse und bieten Beratung für Einzelpersonen und Kleingruppen. Die Kurse laufen über sechs aufeinanderfolgende Wochen und dauern jeweils eineinhalb Stunden. Zusätzlich bietet die Fachstelle Sucht Informationen zu gesunder Ernährung und Bewegung, das Kennenlernen von Entspannungsübungen, und Informationen zu Nikotinersatz. Erreichbar ist die Fachstelle Sucht per Telefon unter (07731) 91240-0 oder per Mail an fs-singen@bw-lv.de; Infos im Internet gibt es unter www.bw-lv.de.

Zusätzlich werden Kalender verteilt, die Aussteiger motivieren sollen, in den ersten 100 Tagen nach der letzten Zigarette eisern zu bleiben. Katharina Gätjens, die als Seniorenrätin auch im Präventionsrat aktiv ist, hat das vor 14 Jahren geschafft. „Damals hat der Kalender mir viel geholfen“ erinnert sie sich.