In der Scheffel-Apotheke, in der Filiale der Sparkasse, Höristraße 1, und in der Kirche St. Meinrad wird ab dem 1. Advent ein Adventskranz angebracht, der Wunschzettel enthält, die von Menschen aus sozialen Einrichtungen in Radolfzell stammen. Dies geht aus einer Pressemitteilung hervor. Es seien persönliche Wünsche von Menschen aus der Stadt, deren finanzielle Möglichkeiten auch für kleinere Wünsche oft nicht ausreichen würden.

Licht ins Dunkel bringen

Alle Gemeindemitglieder und Bürger aus Radolfzell sowie aus den Stadtteilen sind eingeladen, jemandem einen Wunsch zu erfüllen und so Freude zu schenken, gemäß dem Motto „In das Dunkel kommt ein Licht“. Das Geschenk soll weihnachtlich verpackt und dann mit dem Wunschzettel zusammen im Pfarrbüro St. Meinrad, Meinradsplatz 1, abgegeben werden.

Die Abgabe ist möglich ab Donnerstag, 26. November, zu den Öffnungszeiten des Pfarrbüros: montags von 15 bis 17 Uhr, dienstags von 10 bis 12 Uhr, donnerstags von 10 bis 12 und von 15 bis 17 Uhr, freitags von 10 bis 12 Uhr. Es steht ein Tisch zur Abgabe der Geschenke bereit, es gilt die Maskenpflicht.

Abgabe bis spätestens 18. Dezember

Damit die Geschenke pünktlich zu Weihnachten bei den Menschen ankommen, bitten die Organisatoren darum, die Geschenke bis spätestens Freitag, 18. Dezember, im Pfarrbüro St. Meinrad abzugeben. Sie werden dann rechtzeitig an die betreffenden Einrichtungen übergeben.

An der Aktion beteiligt sind zudem das Frauenhaus Radolfzell, die Stadt Radolfzell, das Seewerk sowie die Seniorenanlage der Arbeiterwohlfahrt.

Schon im Vorfeld danken die Aktiven all jenen Menschen, die bereit sind, Wünsche zu erfüllen. Es sei einfach wunderbar, dass diese Aktion schon zum zehnten Mal in unserer Kirchengemeinde durchgeführt werden könne, heißt es in der Pressemitteilung. Hier zeige sich die Kraft von einem guten, solidarischen Miteinander.