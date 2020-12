von Petra Reichle

Wenn aus 24 Geschichten eine große Geschichte wird – so könnte der Titel des Geschichten-Adventskalenders lauten, der sich nun bis Heiligabend in den Straßen Stahringens entfalten wird.

„Da in diesem Jahr leider viele schöne Veranstaltungen in der Adventszeit ausfallen müssen, haben wir uns überlegt, einen Geschichten-Adventskalender ins Leben zu rufen“, erzählt Simone Jerg, die den Adventskalender gemeinsam mit Sandra Hamburger und Mirjam Muffler initiiert hat.

Jeden Tag eine neue Geschichte

Seit dem 1. Dezember gibt es jeden Tag eine neue Geschichte zu entdecken. Die Geschichten wurden auf Holztafeln angebracht sein, die in liebevoller Handarbeit aus Tannenholz gefertigt wurden.

„Wir haben Familien im ganzen Dorf angesprochen, ob sie eine Tafel auf ihrem Grundstück anbringen würden – uns war es wichtig, dass der Weg zu den Geschichten durch das ganze Dorf führt“, so Simone Jerg. „Jede Familie hat spontan zugesagt. Man konnte förmlich spüren, wie sehr sich alle freuen, dass wir gerade in der Adventszeit ein Zeichen der Gemeinsamkeit setzen können.“

Initiierte die Aktion mit Sandra Hamburger und Mirjam Muffler: Simone Jerg. | Bild: Petra Reichle

Die „Weihnachtsgeschichte“, die es bei Familie Jerg zu lesen geben wird, handelt von einem kleinen Baumwollfaden, der Angst hat, nichts wert zu sein. Da klopft ein Klümpchen Wachs an seine Tür und sagt: „Wir beide tun uns zusammen, für ein Teelicht reicht es allemal. Es ist doch viel besser, ein kleines Licht anzuzünden, als immer nur über die Dunkelheit zu jammern!“

„Der kleine Stern und der Waldadvent“

Die erste Station des Kalenders gibt es bei Familie Hamburger in der Hauptstraße. „Die Adventszeit nahte und überall herrschte eine leise, klammheimliche, fröhliche Vorfreude auf diese schönsten Wochen im Jahr“, ist in der dort erzählten Geschichte „Der kleine Stern und der Waldadvent“ zu lesen.

„Jede Geschichte ist in sich abgeschlossen und wir haben eine Mischung aus Kinder- und Erwachsenengeschichten ausgewählt“, sagt Sandra Hamburger. „Normalerweise sind wir im Dorf ständig durch Veranstaltungen oder Feste verbunden, das war dieses Jahr leider nicht möglich. Wir möchten zeigen, dass die Dorfgemeinschaft trotzdem lebt“, ergänzt Sandra Hamburger. Gerade in der Adventszeit sei es wichtig und schön zu zeigen, dass man aneinander denkt.

Familie Muffler baut ein Wichtelhaus

Bei Familie Muffler wird ab 3. Dezember die Geschichte „Der kleine Wichtel“ zu lesen sein. „Meine Kinder haben sich eine Wichtel-Geschichte gewünscht, denn wir hatten im Sommerurlaub Wichtel-Häuser gesehen“, erzählt Mirjam Muffler.

Schufen eine Wichtelhaus-Holzskulptur (von links): Paul, Ida, Jonas und Mirjam Muffler. | Bild: Petra Reichle

Passend zur Geschichte haben Jonas, Ida und Paul gemeinsam mit Mutter Mirjam und Opa Dietmar ein Wichtelhaus gebaut. „Menschen die Zeit miteinander verbringen und die ihr Haus mit Kerzen erleuchten. Ja, heute ist eine andere Zeit, aber auch heute finden Menschen wieder füreinander Zeit“, heißt es in der Wichtel-Geschichte.

„Wir hoffen, dass wir glücklich werden“

Die Stationen können in beliebiger Reihenfolge besucht werden. Während in der Hauptstraße Feenstaub versprüht wird, gibt es im Heckenweg „Engelchen im Schweinestall“ oder im Freiwiesle einen „Wunschengel“.

Der Stahringer Adventskalender Den Geschichten-Adventskalender in Stahringen gibt es vom 1. bis 30. Dezember zu entdecken. Der Geschichten-Weg führt in alle Ecken des Dorfes – sei es ins Bildösch oder Freiwiesle, in den Hecken- und Weingartenweg, in die Römer-, Ritter und Schloßhaldenstraße sowie in die Thal-, und St. Zeno Straße. Die letzte Geschichte wird am 24. Dezember in der Straße Am Bahnhof den Adventskalender komplett machen. Eine Liste aller Geschichten-Standorte in Stahringen gibt es als Aushang in Schaufenstern sowie als Handzettel unter anderem in den Geschäften an der Hauptstraße.

Am 24. Dezember wird das Gedicht „Wieder ist ein Jahr vergangen“ den Adventskalender komplett machen. Es soll mit guten Wünschen ins Neue Jahr begleiten: „Wir schauen hin, die Zukunft kommt, wir freuen uns auf Gesundheit prompt, wir hoffen, dass wir glücklich werden, dass unser Frieden bleibt auf Erden.“