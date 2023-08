Radolfzell ist bald nicht nur um eine Kita reicher. Sondern auch um einen neuen Träger, der bisher in der Stadt noch keine Einrichtung führt. Der Kinderschutzbund Konstanz wird voraussichtlich ab Ende 2023 die neue Kindertageseinrichtung im Baugebiet Netzfeldwies in Böhringen übernehmen. Die zweigruppige Einrichtung schafft insgesamt zehn Krippen- und 22 Kindergartenplätze. Die Geschäftsführerin des Kinderschutzbundes Konstanz, Heike Reuter, stellte sich und ihre Institution in der jüngsten Sitzung des Ausschuss für Bildung, Soziales und Sicherheit vor.

Ziel ist es, Kinder zu stärken, fördern und schützen

Das Ziel des Kinderschutzbundes sei es, die Position der Kinder in der Gesellschaft zu stärken, diese zu fördern, Benachteiligung zu beseitigen und Kinder und Jugendliche vor Ausgrenzung und Gewalt zu schützen. Gegründet wurde der Ortsverband 1987 und aktuell betreibt er neun Kindertageseinrichtungen in drei Kommunen im Landkreis Konstanz: In Konstanz, Allensbach und Stockach. Die Einrichtung in Radolfzell wird dann die zehnte Kita in der vierten Kommune sein.

Geplant sei die Inbetriebnahme im November dieses Jahres, erklärt Heike Reuter. Aktuell befinde man sich in der Phase, das notwendige Personal für die Kita in dem Baugebiet Netzfeldwies anzuwerben. Nach dem Start plane man aber beim Kinderschutzbund, die Kindertagesstätte zu einem Kinder- und Familienzentrum weiterzuentwickeln. „Wir möchten schauen, was Böhringen braucht, damit wir einen Mehrwert für die Gemeinde darstellen“, so die Geschäftsführerin.

Enge Vernetzung mit den Böhringern

Man strebe eine enge Vernetzung und Kooperation innerhalb des Ortes an, so Reuter. Das Programm der Einrichtung solle individuell an die Bedürfnisse des Wohngebietes gestaltet werden. Ein wichtiges Angebot des Kinderschutzbundes ist das Thema Prävention und Fortbildungen. So bietet der Verband neben Babysitterkurse auch Medienprävention und Elternkurse.

Soll in den nächsten Monaten fertig gestellt werden: Die neue Kindertageseinrichtung im Baugebiet Netzfeldwies in Böhringen. Der neue Träger wird der Kinderschutzbund Konstanz sein. | Bild: Schneider, Anna-Maria

Bürgermeisterin Monika Laule sah den Kinderschutzbund als Bereicherung für das Angebot in Radolfzell. „Ein wichtiger Punkt ist die Trägervielfalt und da sind wir gut aufgestellt“, so die Bürgermeisterin. Eltern könnten aus vielen Konzepten und Angeboten wählen, wenn die Kita denn das notwendige Personal fände: „Erst haben uns die Räume gefehlt, nun fehlen uns die Mitarbeiter.“