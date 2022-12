Die Stadtwerke Radolfzell GmbH mahnt zur Vorsicht wegen Trickbetrügern. Wie sie in einer Mitteilung schreibt, habe man am Dienstag vermehrt Hinweise von Kunden bekommen, dass sich vermeintliche Stadtwerke-Mitarbeiter Zutritt zu Wohnung oder Haus verschaffen wollten. Die Betrüger hätten vorgegeben, den Wasseranschluss im Haus oder das Wasser in den Heizkörpern zu prüfen.

Polizei meldet einen Fall

Und tatsächlich meldet die Polizei einen Fall am Dienstagvormittag, bei der ein falscher Heizungsableser in der Seestraße einen Diebstahl beging. Der noch unbekannte Täter habe aus der Wohnung einer 79-Jährigen Bargeld und eine Goldkette mitgenommen. Unter dem Vorwand, noch Werkzeug holen zu müssen, habe er dann eilig die Wohnung verlassen und sei verschwunden. Später habe die Frau das Fehlen von Geld und Kette festgestellt.

Radolfzell Hier ist Böllern an Silvester verboten! Radolfzell erlässt eine Allgemeinverfügung Das könnte Sie auch interessieren

Beschrieben wird der Täter als um die 30 Jahre alt und etwa 170 Zentimeter groß. Er sei dunkel gekleidet gewesen, habe akzentfrei Deutsch gesprochen und ein Fahrrad gefahren.

Tipps für Bürger

Die Stadtwerke betonen, echte Mitarbeiter würden sich immer mit ihrem Dienstausweis ausweisen. Kunden, die dennoch Bedenken haben, können sich telefonisch unter (07732) 80080 erkundigen, ob momentan ein Mitarbeiter der Stadtwerke Radolfzell unterwegs ist.

Wie die Polizei mitteilt, gibt es zudem Hinweise, wie man sich vor unseriösen Handwerker schützen kann, bei den Präventionsstellen der örtlichen Polizei und im Internet unter www.polizei-beratung.de.