In Radolfzell laufen die Vorbereitungen zur Erstellung eines neuen Klimaschutzkonzepts. Es werde maßgeblich über den Erfolg des kommunalen Klimaschutzes in Radolfzell bestimmen, heißt es in einer Pressemitteilung der Parents for Future. Die Ortsgruppe Singen-Radolfzell hat deshalb ein Acht-Punkte-Papier mit Vorschlägen zum Klimaschutzkonzept und dessen Umsetzung der Stadt Radolfzell übergeben. Oberbürgermeister Simon Gröger habe das Papier nicht persönlich in Empfang nehmen können. An seiner Stelle nahm Julia Theile, die persönliche Referentin des OB, die Vorschläge der Klimaengagierten entgegen.

Sie lassen sich zusammenfassen unter den Stichworten „schnell – smart – ambitioniert“, lässt sich Mario Hüttenhofer von Parents for Future zitieren. In dem Papier fordern sie die Erreichung der Klimaneutralität bis spätestens 2035, die Einrichtung eines Nachhaltigkeitsbeirats als Instrument der Bürgerbeteiligung und ein regelmäßiges Monitoring des Erfolges bei der Reduktion von Emissionen.

Klimaschutz soll bei Finanzplanung berücksichtigt werden

Als wichtiges Instrument, um die Maßnahmen umsetzen zu können, schlägt die Gruppe eine Berücksichtigung der Klimaschutzplanung in der mittelfristigen Haushaltsplanung vor. „Nur mit ausreichenden und effizient genutzten Ressourcen ist ein Klimaschutzplan zielgenau umsetzbar“, ergänzt Mario Hüttenhofer in der Pressemitteilung.

„Konkret braucht es eine mehrjährige Klimaschutzplanung, die Finanzmittel und Personal definiert, Erfolge und Defizite jährlich bilanziert. Nur so kann sichergestellt werden, dass ausreichend nachgesteuert wird. Eine solche Planung ist der Schlüssel für erfolgreichen kommunalen Klimaschutz.“

Gespräch mit dem OB geplant

Die Parents for Future beteiligten sich auch am Klima-Bürger-Workshop am 31. Mai. Sie begleiten zudem den Klimaschutz in Radolfzell und Singen und tauschen sich regelmäßig mit den Klimaschutz-Managern beider Städte aus. Stattfinden soll bald außerdem ein Gespräch mit Oberbürgermeister Gröger, um die Ideen und Forderungen der Initiative mit den Zielen der Stadt abzugleichen.