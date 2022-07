Mit dem Motto „Schatten gleich – Aussehen verschieden“ nahmen die Klassen 9, 10a, 10b der Tegginger-Schule und vier Schulfremde (Werkrealschulabschluss) in Radolfzell stolz ihre Hauptschul- und Werkrealabschlusszeugnisse entgegen. Schulleiter Norbert Schaible und die jeweiligen Klassenleitungen gratulierten den Absolventen zu diesem Erfolg, so eine Pressemitteilung.

Norbert Schaible – Schulleiter, Marike Benda, Flurina Lindlar, Mahdiya Sanni, Luara Infante Buckenmaier, Stefan Leininger – Konrektor | Bild: Iris Mews

Auch die Elternbeiratsvorsitzende Antje Groll und der Stellvertreter des Bürgermeisters, Norbert Lumbe, ließen es sich nicht nehmen, gute Wünsche für die Zukunft an die Schulabgänger zu richten.

Radolfzell Diese Radolfzeller Realschüler haben ihren Abschluss in der Tasche Das könnte Sie auch interessieren

Die Schülersprecherin Edonita Hajdari und der stellvertretende Schülersprecher Burak Cetingöz sprachen Grußworte. Souverän führte ein Schüler der Klasse 10b durch den Abend, wobei er musikalische Darbietungen unter der Leitung der Musiklehrer Jörg Enz und Harald Schroff präsentieren konnte.

Auch die abschließende Filmsequenz der Klasse 9 und das Schlusslied „We are the world“ verdeutlichte, wie verschieden und einzigartig die Schüler waren und auch in Zukunft sein werden.