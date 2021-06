Radolfzell vor 1 Stunde

Abschluss in Zeiten der Pandemie: Die diesjährigen Abiturienten hatten eine halbe Stunde mehr Bearbeitungszeit während den schriftlichen Prüfungen

Nach dem Abitur liegt einem die Welt zu Füßen: So zumindest stellen sich das viele Abiturienten vor. Aber was, wenn das Reisen und Studieren von einer weltweiten Pandemie geprägt ist? Die diesjährigen Schulabgänger haben es da auf jeden Fall nicht ganz so leicht, wie ihre Vorgänger.