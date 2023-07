Hausherrensonntag und Turmblasen, das gehört zusammen. Bevor das Hochamt gefeiert wird, gibt es stets einen musikalischen Morgenruf mehrerer Musiker der Stadtkapelle, der über die Dächer der Altstadt hallt. Und zum Turmblasen wiederum gehört Dietmar Baumgartner – zumindest bisher. Seit Ende der 1960er-Jahre spielte er vom Münsterturm die Trompete, bis auf Ausnahmen – etwa einer Abwesenheit durch die Wehrpflicht – jedes Jahr, mehr als fünf Jahrzehnte lang. Doch das ändert sich nun. Wie er berichtet, wird er künftig nicht mehr beim Turmblasen zu hören sein.

Die nächste Generation ist jetzt dran

„Man muss dann auch mal sagen, jetzt ist genug“, erklärt Dietmar Baumgartner. Er mache nun Platz für die nächsten: „Auch die jungen Musiker sollen mal in den Genuss kommen.“

Fehlen werde ihm das Turmblasen, an dem er erstmals teilnahm, als er noch im Jugendblasorchester spielte, künftig aber dennoch. „Damit hat für mich das Hausherrenfest musikalisch angefangen“, sagt Baumgartner. „Da kommt die richtige Hausherrenfeststimmung auf.“ Auf dem Münsterturm zu stehen und gemeinsam zu musizieren, während es in der Stadt noch still ist, sei „ein wahnsinniges Gefühl“. Und sobald der letzte Ton gespielt sei, komme der Hall aus der Stadt zum Turm zurück. Allerdings müssten die Musiker auch schauen, dass sie den Turm vor dem Hochamt wieder rechtzeitig verlassen, denn wenn die Kirchturmglocken schlagen, werde es sonst sehr laut. „Da haben wir geguckt, dass wir wieder die Kurve gekratzt haben“, erzählt Baumgartner schmunzelnd.

Der Stadtkapelle bleibt er erhalten

Wenn er im kommenden Jahr nun nicht mehr auf dem Münsterturm stehen wird, gibt er aber nicht nur seinen Platz unter den Turmbläsern auf. Sondern auch noch weitere Aufgaben. So habe er, seit Ladislaus Vischi 2000 die Leitung der Stadtkapelle übernahm, auch durchgehend den Hut bei den Turmbläsern aufgehabt und etwa die Noten verwahrt und Lieder eingezählt. Denn einen Dirigenten gebe es auf dem Turm schließlich nicht. Wer ihn künftig ersetzen wird, weiß Dietmar Baumgartner noch nicht. Diese Entscheidung sei der Stadtkapelle überlassen.

Eines steht aber bereits jetzt fest: Auch ohne Turmblasen will Dietmar Baumgartner am Hausherrenfest weiterhin für die Stadtkapelle im Einsatz sein und bewirten sowie musizieren. Und wer ihn als Turmbläser weiterhin hören will, der kann dies auch künftig noch tun, wie er verrät – nur eben nicht mehr live. Denn in der Vergangenheit sei vom Münsterbauverein einmal eine CD mit den Turmbläserstücken eingespielt worden, die es noch immer zu kaufen gebe. Und daran habe auch er mitgewirkt.