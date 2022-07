von Natalie Reiser

Eckhard Hauser ist mit der Hausherrenschule verbunden wie kein anderer. Seit die Förderschule mit dem Schwerpunkt Lernen 1998 in das herrschaftliche Gebäude am Luisenplatz in Radolfzell gezogen ist, unterrichtet Hauser dort.

In den vergangenen 20 Jahren leitete er die Geschicke der Schule zudem als Konrektor. Ende Juli verabschiedet er sich nun mit 64 Jahren in den vorzeitigen Ruhestand. Katja Kaiser, seit vier Jahren als Sonderpädagogin an der Bildungseinrichtung tätig, wird seine Aufgaben ab August übernehmen.

Von Hamburg an den Bodensee

Seit 35 Jahren ist Hauser als Sonderpädagoge im Schuldienst tätig. Von Stuttgart hat es den gebürtigen Hamburger an verschiedene Schulen im Landkreis Konstanz, damals noch „Sonderschulen für Lernbehinderung“ genannt, gezogen. „Da ist es schön und ruhig“, hätten damals einige Kollegen gemeint, erinnert er sich. Doch auch in der ländlicheren Gegend hätten nicht weniger Herausforderungen auf ihn gewartet.

Zur Person Eckhard Hauser (64) wurde in Hamburg geboren. An sein Studium zum Grund- und Hauptschullehrer schloss er den Aufbaustudiengang Sonderpädagogik an. Seine berufliche Laufbahn startete Hauser 1987 in Stuttgart. In der Landeshauptstadt begann er als Sonderpädagoge an einer Brennpunktschule zu unterrichten. Danach unterrichtete er an Sonderschulen im Landkreis, zunächst in Stockach, später an der Radolfzeller Ratoldus-Schule. 1998 ging es an die Hausherrenschule. Seit 2002 ist Hauser dort als Konrektor tätig. Ende Juli verabschiedet sich der verheiratete Vater von drei Kindern, der in Böhringen lebt, in den Ruhestand.

In Radolfzell unterrichtete Hauser eine Förderklasse in einem Gebäudeteil der Ratoldusschule. „Schließlich wurde es zu eng“, erzählt er. Als das Carl Duisberg Centrum das Schulgebäude am Luisenplatz verließ, habe die Stadt den Plan gefasst, eine eigenständige Förderschule zu etablieren. „Doch im Namen wollte man die Begriffe Behinderung und Fördern vermeiden. So ist der Name Hausherrenschule gewählt worden“, berichtet er.

Schule monatelang alleine geführt

An den Umzug kann er sich noch gut erinnern. „Damals habe ich noch selbst mit angepackt und Kisten mit Büchern getragen“, meint er lachend. Bei der Frage, ob er die 20 Jahre als Konrektor etwas Revue passieren lassen wolle, winkt er lachend ab. Aber dann erwähnt er doch, dass er während seiner langen Zeit als Konrektor mehrere Schulleiter unterstützt hat. In den Übergangszeiten habe er die Schule teilweise monatelang allein geführt.

Schulleiter Tobias-Jonathan Rottmann ist nun seit einem Jahr an der Hausherrenschule. Hauser, so sagt er, habe ihn in dieser Zeit tatkräftig unterstützt: Mit zahlreichen praktischen Informationen das denkwürdige Gebäude betreffend, mit vielen Ratschlägen zur Personalführung und Tipps, wie man gut auf die Schüler an dem sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ) eingehen kann.

Außerdem sei er froh gewesen, dass Hauser sich stets um die Aufstellung und Aktualisierung des Stundenplans gekümmert habe. Und nicht zuletzt habe der Konrektor seine Nachfolgerin Katja Kaiser in den vergangenen Wochen als seine Nachfolgerin eingeführt. Für diesen nahtlosen Übergang sei er sehr dankbar, meint Rottmann.

Seine Nachfolgerin wurde schon eingeführt

Vor allem an einem SBBZ, an dem viele Einzelentscheidungen in Abstimmung mit den Familien, aber auch mit dem Jugendamt, dem Sozialamt und anderen Schulen gefällt werden müssen, seien tägliche Absprachen zwischen dem Schulleiter und dem Konrektor, künftig der Konrektorin, sehr wichtig. Der Zusammenarbeit mit Katja Kaiser sieht Rottmann freudig entgegen.

Vor ihrer Bewerbung im öffentlichen Ausschreibungsverfahren hätten beide sich abgestimmt und gefunden, dass sie ein gutes Schulleitungsteam bilden könnten, erzählen sie. Zu ihrer Motivation erklärt Kaiser: „Ich freue mich darauf, das Schulleben nun noch aktiver mitgestalten zu können.“ Organisieren sei ihre Stärke, lobt auch Hauser. Er zeigt sich sehr zufrieden mit seiner Nachfolge: „Das wird gut!“

Für Eckhard Hauser beginnt nun ein neuer Lebensabschnitt. Er freue er sich, einigen Zwängen des Arbeitslebens, etwa dem frühen Aufstehen, zu entgehen. Langweilig werde es sicher nicht, meint er. Nun habe er Zeit, Sport zu machen, Gitarre und Tenorhorn zu spielen. Außerdem stünden einige Renovierungen an.