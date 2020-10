Heinz Vogel erklärte, das ZDF habe ihn am Mittwoch, 21. Oktober, darüber informiert, dass an Allerheiligen die Übertragung aus der Kirche St. Meinrad in Radolfzell doch nicht stattfinden kann. Grund dafür sei, dass die ZDF-Mitarbeiter aufgrund der aktuellen Corona-Situation das Rhein-Main-Gebiet, wo das Sendezentrum Mainz steht, nicht mehr verlassen dürfen.

Stattdessen werde er nun am Donnerstagabend vor Allerheiligen dorthin fahren, sagte Vogel, und an einem alternativen Standort den Gottesdienst halten. Wo genau dieser stattfinde, sei noch nicht klar, eine Möglichkeit sei aber Bensheim.

Den Telefondienst übernimmt man aber in Radolfzell

„Das ist natürlich schade“, bedauerte Heinz Vogel. Da seine Predigt nun nicht mehr passe, müsse er sie umschreiben, einen Teil zumindest will er aber erhalten. Die Heiligen von Radolfzell wie etwa die Hausherren oder der Heilige Radolt aber können nun – obwohl eigentlich anders geplant – keine Rolle mehr spielen.

Nach wie vor geplant ist aber, dass Mitglieder der Kirchengemeinde St. Meinrad nach dem Gottesdienst einen Telefondienst übernehmen und als Ansprechpartner bei Anregungen oder Rückmeldungen fungieren. Dafür suche man auch noch Helfer, so Pfarrer Vogel.