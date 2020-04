Der für 3. Mai 2020 geplante verkaufsoffene Sonntag „Tag des Rades“ kann aufgrund der Coronakrise und den damit einhergehenden Bestimmung in diesem Jahr nicht stattfinden. Die Aktionsgemeinschaft Radolfzell reagiert mit der Absage auf die aktuelle Entwicklung und das Verbot von Großveranstaltungen bis mindestens Ende August.

Andreas Joos, als zweiter Vorsitzender der Aktionsgemeinschaft Radolfzell, nimmt in einer Pressemitteilung Stellung zu den aktuellen Entwicklungen: „In der derzeitigen Situation gilt es auch für uns als Aktionsgemeinschaft, alles daranzusetzen, die Verbreitung des Virus zu vermeiden oder zumindest zu verlangsamen.“ Die Aktionsgemeinschaft würde gemäß den Vorgaben und Empfehlungen des Landes handeln, damit Schutz und Sicherheit der Bevölkerung jederzeit Vorrang hätten.

Für eine lebendige Innenstadt

Joos appelliert in diesem Zusammenhang an die Solidarität der einheimischen Kunden: „Wir bauen auf die Solidarität der Radolfzellerinnen und Radolfzeller und unserer Gäste mit unserem Handel und unserer Gastronomie.“ Der Vertreter der Aktionsgemeinschaft ruft dazu auf, das Angebot in Radolfzell zu nutzen. „Nur so gelingt es uns, eine lebendige Innenstadt zu erhalten. Und das gilt aus unserer Sicht sowohl für die Läden, die jetzt schon wieder öffnen dürfen als auch für diejenigen, die aufgrund ihrer Fläche noch geschlossen bleiben müssen“, sagt Andreas Joos. Auch diese Kolleginnen und Kollegen im Einzelhandel würden ihr Bestes geben, damit ein Einkauf weiterhin möglich sei.

Joos: „Wir rufen dazu auf, lokal zu kaufen.“

Langfristig würden alle in der Stadt von dieser Solidarität profitieren, sagt der stellvertretende Vorsitzende der Aktionsgemeinschaft Radolfzell: „Selbst wenn es ein wenig mehr Aufwand bedeutet, das Gewünschte erwerben zu können – wir rufen dazu auf, lokal zu kaufen und unser ganzes Sortiment in Radolfzell zu nutzen. Nur so können wir auch in Zukunft die Vielfalt in unserer Stadt gewährleisten“, so Andreas Joos in seinem Aufruf.