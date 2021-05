Wie die Stadtverwaltung bekannt gibt, fanden nach dem Antrag Gespräche statt, doch nach einer Anfrage an die Deutsche Bahn sei von der zuständigen Abteilung eine Absage gekommen. Begründet worden sei diese damit, „dass temporäre Ausstellungen und Installationen aufgrund der Vorgaben für die Bemessung der Laufwege in Abhängigkeit zur zahlenmäßigen Größe der Kundenströme leider nicht möglich sind“, heißt es in einer Sitzungsvorlage zur jüngsten Gemeinderatssitzung.