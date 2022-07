von Georg Lange

Baden-Württemberg hat 14 von der Landesregierung geförderte Bio-Musterregionen. Unter ihnen gehört auch die Bio-Musterregion Bodensee. Hegaukorn ist eines von mehreren Projekten aus der Bio-Musterregion. Es fördert die Kooperation von Bio-Landwirten mit einer Mühle und den Endabnehmern. Doch wer sind die Menschen, die das Projekt beleben?

Die Abschlussklasse am Technischen Gymnasium mit der Ausrichtung Gestaltung und Medientechnik am Berufsschulzentrum Radolfzell (BSZ) porträtieren in sechs Image-Filmen die Projektbeteiligten. Sie besuchten die Landwirte beim Anbau ihres Getreides, die Müllerin bei der Verarbeitung des Getreides sowie Gastronomen und Brauereien als Endabnehmer.

Dabei entstanden sechs Kurzfilme, die Licht ins Hegaukorn-Projekt bringen. Die Schüler überreichten ihre Image-Filme im BSZ an Rainer Grimminger. Er ist der Regional-Manager für die Bio-Musterregion beim Landratsamt.

Realer Arbeitsalltag einer Filmproduktion

Das Filmprojekt entstand aus der Bildungspartnerschaft des BSZ mit der ILE, der Integrierten Ländlichen Entwicklung am Bodensee. Für die Gymnasiasten sei das Projekt eine lehrreiche Zeit gewesen, so die Fachlehrerin, Andrea Pannes. Fernab des normalen Unterrichts erfuhren die Absolventen einen realen Arbeitsalltag. Denn bei den Filmproduktionen kam Unvorhergesehenes dazwischen, Pläne mussten geändert und dabei Zeiten und Fristen eingehalten und mit den Gegebenheiten vor Ort gearbeitet werden.

Rainer Grimminger im Jahr 2020 mit dem ersten Hegaukorn. Der Regionalmanager für die Bio-Musterregion Bodensee unterstützt Landwirte aus der Region darin, ihr Urdinkel-Mehl zu vertreiben. | Bild: privat

Im Gespräch mit Rainer Grimminger bestätigten die Schüler das Lernziel – aber auch den Spaß, den sie bei der Produktion erlebten. Innerhalb von fünf Wochen interviewten sie ihre Partner, erstellten einen für alle Mitschüler zugänglichen Filmfundus, entwickelten die Handlung, schnitten Aufnahmen zu Filmen zusammen und unterlegten diese mit Musik. „Ziel war es, die Vielfalt vom Erzeuger über die Verarbeitung bis zum Abnehmer darzustellen“, so Fachlehrer Martin Barthold. Dabei sollten der regionale Aspekt und der biologische Anbau die Filme leiten.