Am Friedrich-Hecker-Gymnasium wurde mit großer Freude und Stolz die Zeugnisübergabe an einen bemerkenswerten Abiturjahrgang gefeiert. Dies teilte die Schule in einer Presseinformation mit. Unter Leitung von Schulleiterin Ulrike Heller wurden die Absolventinnen und Absolventen für ihre herausragenden Leistungen und ihr großes Engagement gebührend gewürdigt.

In der Aula des Friedrich-Hecker-Gymnasiums versammelten sich die Abiturientinnen und Abiturienten gemeinsam mit ihren Familien, um den erfolgreichen Abschluss ihrer Schulzeit zu feiern. Schulleiterin Ulrike Heller brachte ihren Stolz über den erfolgreichen Jahrgang zum Ausdruck. Besonders betonte sie den außergewöhnlichen Zusammenhalt in der Stufe, der durch die gemeinsame Fahrt nach Berlin gewachsen sei, und sich danach durch eine große Verbundenheit zwischen den Schülerinnen und Schülern gezeigt habe.

Der diesjährige Abiturjahrgang des Friedrich-Hecker-Gymnasiums setzte sich aus insgesamt 47 Schülerinnen und Schülern zusammen. Von ihnen haben 46 erfolgreich ihr Abitur absolviert. Ein Schüler war beim Haupttermin erkrankt und wird in Nachprüfungen sein Wissen noch unter Beweis stellen.

Besonders bemerkenswert sei der überdurchschnittliche Notendurchschnitt des Jahrgangs, so Heller. Es hätten 25 Abiturientinnen und Abiturienten eine Abschlussnote mit einer 1 vor dem Komma erreicht. Zwei Schülerinnen – Jelena Maier und Maia Seminara – sogar mit der Traumnote von 1,0. Mit einem Durchschnitt insgesamt von 2,0 hätten die Absolventinnen und Absolventen eine außerordentlich gute Leistung erbracht. Dieses Ergebnis liege wie in den vergangenen Jahren sogar über dem Durchschnittsniveau im gesamten Land und unterstreiche die hohe Qualität der Bildung am Friedrich-Hecker-Gymnasium, fasste die Schulleiterin zusammen.

Als Ehrengast sprach Oberbürgermeister Simon Gröger zu den Absolventinnen und Absolventen. In seiner Rede betonte er die Bedeutung einer fundierten Bildung und ermutigte die jungen Erwachsenen, ihre Zukunft selbstbewusst und mit Zuversicht anzugehen. Er ermutigte sie des Weiteren dazu, zukünftig weiter Verantwortung für sich selbst und andere zu übernehmen.

Bei der anschließenden feierlichen Übergabe der Abiturzeugnisse wurde jede Schülerin und jeder Schüler einzeln aufgerufen und erhielt von ihren oder seinen Tutorinnen und Tutoren das lang ersehnte Dokument. Der Stolz in den Augen der Eltern und Lehrkräfte war deutlich sichtbar, als die Absolventinnen und Absolventen ihre Zeugnisse in den Händen hielten.

Darüber hinaus wurden zahlreiche Fachpreise verliehen. Die Absolventinnen und Absolventen wurden für ihre herausragenden Leistungen in verschiedenen Fächern und Fachbereichen ausgezeichnet. Von Mathematik und Naturwissenschaften bis hin zu Sprachen, Religion und Sport wurden Fachpreise an diejenigen übergeben, die sich durch ihr außerordentliches Können und ihre Leidenschaft hervorgetan haben.

Die Veranstaltung wurde zudem von den talentierten Abiturienten musikalisch umrahmt. Mit viel Leidenschaft und Engagement hatten sie eigenständig vier Stücke einstudiert, um den Abend mit ihrem musikalischen Können zu bereichern. Die Zuhörer wurden mitgerissen und belohnten die jungen Künstlerinnen und Künstler mit tosendem Applaus.

Der Abend endete mit einem festlichen Empfang, bei dem alle Anwesenden die Gelegenheit hatten, auf den Erfolg der Absolventinnen und Absolventen anzustoßen und über ihre kommenden Abenteuer zu sprechen. Die stolzen Eltern und Lehrkräfte nutzten die Gelegenheit, um den Abschlussjahrgang zu beglückwünschen und ihnen alles Gute für ihre zukünftigen Unternehmungen zu wünschen.

Das Friedrich-Hecker-Gymnasium könne auf einen erfolgreichen Abiturjahrgang zurückblicken, der sowohl akademisch brilliert als auch durch sein soziales Engagement und den Zusammenhalt beeindruckt habe. Der Abend war geprägt von Freude, Stolz und Zuversicht auf eine vielversprechende Zukunft für die Absolventinnen und Absolventen des Friedrich-Hecker-Gymnasiums.