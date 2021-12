von sk/pm

Im Milchwerk sind ab Freitag, 10. Dezember, weitere Impftermine im Internet buchbar. Möglich ist das unter www.etermin.net/impfen-kn. Die Termine werden im Laufe des Tages zur Buchung freigegeben, teilt die Stadtverwaltung mit. Geimpft wird am Montag, 13. Dezember, am Donnerstag, 16. Dezember, sowie am Samstag, 18. Dezember, jeweils von 10 bis 17.30 Uhr. Es werden Impfungen mit dem Einmal-Impfstoff von Johnson & Johnson wie Erst-, Zweit- und Drittimpfungen mit einem der mRNA-Impfstoffe von Biontech und Moderna angeboten.

Impfberechtigt sind alle Personen ab zwölf Jahren, Jugendliche bis einschließlich 15 müssen jedoch in Begleitung eines Erziehungsberechtigten erscheinen. Zweitimpfungen könne nur verabreicht werden, wenn die Erstimpfung mindestens drei Wochen zurückliegt, Drittimpfungen, wenn seit der Zweitimpfung mindestens sechs Monate vergangen sind. Bei einer Impfung mit Johnson & Johnson wird eine Auffrischung schon nach vier Wochen empfohlen. Mitzubringen sind ein Ausweisdokument sowie der Impfpass.