von Eva Maria Vaassen

Mehr als 20 Mal wurde ein 23-jähriger Asylbewerber aus Afghanistan zwischen Ende 2017 und Anfang 2018 in Radolfzell beim Diebstahl erwischt. Er war bereits im Oktober 2017 wegen Diebstahls von Lebensmitteln sowie wegen Sachbeschädigung und Beleidigung vom Amtsgericht Radolfzell zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Ende Juli verurteilte ihn das Schöffengericht Konstanz aufgrund einer neuen Anklage wegen zwölf Diebstählen und zweimaligem Hausfriedensbruch zu eineinhalb Jahren Haft ohne Bewährung. Elf Bagatelldiebstähle wurden aus der Anklage gestrichen.

Berufung ohne realistische Erfolgschance

Gegen seine Verurteilung zog der 23-Jährige jetzt vor dem Landgericht in Berufung, um einen Freispruch zu erwirken. Die Sache war völlig aussichtslos, denn für jeden Einzelfall waren die Beweise erdrückend. Das hatten ihm im Vorfeld der Verhandlung bereits sein Pflichtverteidiger und auch die Vorsitzende Richterin der Berufungskammer deutlich gemacht: "Es ist völlig unrealistisch, wenn Sie glauben, dass da heute ein Freispruch herauskommt", erklärte sie. Denn auch in der Berufungsverhandlung hätten etliche Zeugen voraussichtlich bestätigt, wie sie ihn in Radolfzell in verschiedenen Supermärkten und Discountern beim Stehlen von Lebensmitteln, Schnaps, Zigaretten und Unterhosen gestellt hatten.

Der 23-Jährige, der bereits seit neun Monaten in Untersuchungshaft sitzt, wollte das zunächst nicht verstehen. "Ich will nicht, dass die ganzen Zeugen noch einmal hier aussagen müssen, geben Sie mir einfach eine niedrigere Strafe", übersetzte ein Dolmetscher. Nun wurde ihm erklärt, dass das so einfach nicht funktioniert im deutschen Prozessrecht. Die Richterin machte den 23-Jährigen aber darauf aufmerksam, dass in wenigen Wochen ohnehin von einer Strafvollstreckungskammer geprüft werde, ob für ihn eine vorzeitige Haftentlassung nach der "Zwei-Drittel-Regelung" in Frage kommt. Dann würde er voraussichtlich bereits Ende Februar nächsten Jahres aus der Haft entlassen und nach Afghanistan abgeschoben werden.