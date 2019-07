von Jennifer Moog

Wechsel im Mögginger Ortschaftsrat: Simon Schorn und Ulrika Mayer-Strick verabschieden sich aus dem politischen Amt, ihre Nachfolger sind Jürgen Karrer und Klaus Merk. Schorn verlässt aufgrund eines Umzugs nach Liggeringen nach fünfjährigen Tätigkeit den Rat. Als Feuerwehrkommandant und Mitglied verschiedener Fasnachtsvereine wird er den Möggingern jedoch erhalten bleiben.

Norbert Lumbe, frisch zum OB-Vertreter gewählt, drückte sein Bedauern über Schorns Ausscheiden aus. Denn mit Schorn verliert der Ortschaftsrat sein bisher jüngstes Mitglied: „In dem politischen Amt fehlt es an jungen Gesichtern, die die Jugend vertreten“, sagte er.

Kommunalpolitik ist Kern der Demokratie

Außerdem nutzte Lumbe die Gelegenheit, die Wichtigkeit des Amtes zu betonen: „Kommunalpolitik ist der Kern der Demokratie und Ausdruck demokratischer Entscheidung“. Deshalb sei auch die Wertschätzung und das Engagement der Bürger so entscheidend.

Gemeinsam mit Simon Schorn wurde als bisher Dienstälteste auch Ulrika Mayer-Strick nach insgesamt 15-jähriger Tätigkeit im Ehrenamt verabschiedet. Mit Ulrika Mayer-Strick geht dem Ortschaftsrat laut Ortsvorsteher Mayer ein „Organisationstalent“ verloren, das bei Festen und Feiern zum Helfen immer in der ersten Reihe stand.

Karrer freut sich auf sein Ehrenamt

Jürgen Karrer und Klaus Merk lösen Simon Schorn und Ulrika Mayer-Strick ab. Während Klaus Merk noch nicht verpflichtet werden konnte, weil er sich auf einer Fahrradtour in Skandinavien befindet, freut sich der 69-jährige Jürgen Karrer auf die Zeit im Ortschaftsrat. Karrer habe sich spontan zur Kandidatur entschlossen. „Für mich ist es jetzt an der Zeit, mich im Dorf politisch zu engagieren“, sagte er.

Ursprünglich aus Konstanz stammend, habe es ihn Mitte der 80er Jahre nach Möggingen gezogen, wo er mit einer kurzen Unterbrechung geblieben ist. „Möggingen liegt mir am Herzen, hier gibt es eine gute Konstellation von Leuten und ich schätze das Miteinander“, fasst er zusammen. Gemeinsam mit den anderen Ratsmitgliedern möchte er etwas bewegen und ein Zeichen setzen.

Pläne für die nächsten Jahre

Auch Ortsvorsteher Ralf Mayer hofft, in den nächsten fünf Jahren in Möggingen etwas bewegen zu können. Er wurde einstimmig im Amt bestätigt. Über die Legislaturperiode hinausschauen will der 57-Jährige nicht, wichtig seien ihm momentan die aktuellen Projekte: „Ich bin motiviert offene Projekte erfolgreich abzuschließen und neue zu initiieren“. Bereits seit 15 Jahren im Ortschaftsrat tätig, will er künftig vor allem soziale Projekte wie eine Nachbarschaftshilfe und soziale Wohnungsprojekte zur Diskussion stellen. Vertreten wird Mayer künftig von Sven Jochem und Marc Rehm.