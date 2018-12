In den Büros der Finanzverwaltung – oder wie man in der aktiven Zeit von Hans Reining zu sagen pflegte – in der Kämmerei der Stadt Radolfzell galt ein lautes Wort als verpönt. Sachlich und verbindlich, das war der Arbeitsstil von Hans Reining. Dabei hatte er alle Mitarbeiter im Blick. Wolfgang Peters, mittlerweile selbst seit drei Jahren im Ruhestand, war lange Jahre Reinings Stellvertreter und und ist nach dessen Pensionierung 1994 zu seinem Nachfolger als Kämmerer der Stadt Radolfzell ernannt worden. Peters beschreibt seinen ehemaligen Chef so: "Er war sehr menschlich und hat immer versucht, alle mitzunehmen." Reining habe den Ausgleich gesucht und so für ein gutes Betriebsklima gesorgt. "Er war ein guter Chef", sagt Peters.

OB Fritz Riester hat ihn eingestellt, OB Neurohr verabschiedet

Die Verabschiedung in den Ruhestand im Juni 1994 war ein öffentlicher Akt. Der damalige Oberbürgermeister Günter Neurohr gab einen Einblick in die Zahlenwelt, mit der Hans Reining in seiner Amtszeit jonglierte. Fast 90 Millionen Mark an Zuschüssen habe er für die Stadt erstritten und das Haushaltsvolumen sei seit seinem Amtsantritt 1972 von 32 Millionen Mark auf 121 Millionen Mark im Jahr 1994 gewachsen. Neurohr lobte Reining bei diesem Anlass: "Ich habe sie als Kämmerer erlebt, der geradlinig seinen Weg ging."

OB Fritz Riester (gestorben 1976) hatte den 1932 in Radolfzell geborenen und aufgewachsenen Hans Reining 1972 in die Dienste der Stadt geholt. Zuvor war Reining Revisor im Landratsamt Stockach, der Beamte hatte die Laufbahnprüfung für den gehobenen Dienst und danach noch ein Studium der Finanzwirtschaft in Freiburg absolviert.

Kassier und Schriftführer

Reining engagierte sich in vielen Vereinen. Im Skiclub war er in den siebziger Jahren Schriftführer und Kassenprüfer, im Förderverein der Musikschule Kassenwart. Der Kolpingsfamilie Radolfzell war er eng verbunden. Immer wieder übernahm er Aufgaben im Vorstand, von 2014 bis 2018 war er sogar noch Kassier. Hans Reining ist an den Folgen einer Herzerkrankung gestorben, er hinterlässt seine Frau Marinett, zwei Söhne, vier Enkel und vier Urenkel.